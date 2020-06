VIL UTVIKLE: Adm. direktør Monica Runestad i 2020park og Fredrik Skadal, finansdirektør i Runestad Investering, har store planer om næringbygg og boliger på Forus. Byggetrinn to er klart, men corona og oljeprisfall fører til at prosjektet settes på hold til over sommeren, i alle fall. Foto: Runestad Investering