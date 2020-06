SJEF PÅ TOMT KONTOR: Rune Aale-Hansen jobber vanligvis hjemmefra nå under coronakrisen, som så mange andre. Men at jobbing hjemme vil bli mer utbredt etter at krisen er avblåst, tror han ikke på. I stedet mener han at cellekontorer kan komme i vinden igjen. Foto: Iván Kverme