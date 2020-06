Eiendomstopp: – Betydelig større interesse for Norge nå

– Utlendingene har betydelig større interesse for Norge nå enn det de har hatt på veldig lenge, sier administrerende direktør i Pangea Property Partners, Bård Bjølgerud til Finansavisen, og fortsetter:

– Det skyldes rentefallet, at Norge nok en gang har vist seg som et kvalitetsland når det gjelder å håndtere kriser og man har råd til å håndtere kriser i Norge.



Eiendomstoppen trekker frem godt samspill mellom myndigheter, befolkning og næringsliv.

– Man har løst - ikke alle spørsmål, men man har håndtert det bedre og raskere enn de fleste land. Og nok en gang demonstrert en robust økonomi, med et oljefond som kan brukes når det trengs, og det betyr at Norge er i en vesentlig bedre situasjon enn andre.

Han mener også at investorer er mindre redd langsiktig for norsk økonomi, enn når det gjelder andre land.

– Oppi alt dette har vi også et kronefall. Og vi har et oljeprisfall, som man har hatt tidligere i 2014-2016, som markedet ser litt gjennom fordi man har erfart at oljeprisfallet ikke har noen direkte konsekvens for norsk økonomi, og heller ikke påvirker arbeidsledighet veldig mye, sier Bjølgerud.

– Det er negativt for Stavanger hva gjelder oljeselskapenes vekstambisjoner, men for norsk økonomi totalt sett så påvirker ikke et kortsiktig oljeprisfall veldig mye, legger Pangea-toppen til.

Svak valuta er også positivt.

– Alt annet like er en svak valuta, hvis du sammenligner eiendom over landegrensene, en fordel hvis man tror at den valutaen kommer opp igjen, sier Bjølgerud, og fortsetter;

– I sum har det skjedd en del ting rundt Norge som har løftet Norge ganske høyt opp på prioriteringslisten.

Han viser til at Pangea Property Partners har gjennomført en undersøkelse blant 100 investorer over hele verden.

– De sier som de alltid gjør at Sverige er det viktigste markedet i Norden. Men denne gangen sier de at Norge er det nest viktigste markedet, og nesten 40 prosent sier at Norge er det landet de kommer til å ha mest interesse for, kontra Finland og Danmark, sier Bjølgerud, og legger til:

– Det var motsatt i fjor. Da var Finland og Danmark veldig «hot» og Norge «not».

Se hele intervjuet med Bård Bjølgerud her: