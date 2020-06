Fikk kjempegevinst etter eiendomssalg

280 MILLIONER I SALGSGEVINST: Bara Eiendom traff godt med timingen av eiendomssalg i fjor og tar ut 30 millioner i utbytte. Adm. direktør Ingse Galtung Døsvig bygger på spekulasjon i Kronstadparken og sier det er tegnet flere leiekontrakter under corona.

280 MILLIONER I SALGSGEVINST: Bara Eiendom traff godt med timingen av eiendomssalg i fjor og tar ut 30 millioner i utbytte. Adm. direktør Ingse Galtung Døsvig bygger på spekulasjon i Kronstadparken og sier det er tegnet flere leiekontrakter under corona. Foto: M. Wanvik

Bergensselskapet Bara Eiendom solgte i fjor et kontor- og handelsbygg på Torgalmenningen, samt deler av Galleriet, som er butikklokaler. Konserngevinsten ble nesten 280 millioner kroner.

– Salget var vel en bedre timing enn man kunne forutse. Resultatet var historisk godt, vi er tilfreds, også fordi leieinntektene øker. Vi har bare 0,9 prosent ledighet i porteføljen, som er det laveste på 19 år, sier Ingse Galtung Døsvig, adm. direktør i Bara Eiendom.

Bara Eiendom tar ut 30 millioner kroner i utbytte basert på fjorårstallene.

– Vi er bunnsolide og likvide, og tar ut et ekstraordinært stort utbytte siden vi solgte eiendommer i fjor, noe som ikke er unaturlig, sier hun.

Investerer tungt

Kronstadparken er et av Bergens største byutviklingsprosjekter. Bydelen vil få 4.000 arbeidsplasser og 600 boliger. Selv satser Bara Eiendom på næringsbygg – i hovedsak kontorer med utadrettet virksomhet på gateplan og parkering under bakken.

UTVIKLER: Ferdig utbygget er det snakk om 100.000 kvadratmeter med kontor- og næringsareal i regi av Bara Eiendom i Kronstadparken. Illustrasjon Bara Eiendom

Selskapet anslår å investere rundt 2,5 milliarder i Kronstadparken og forventer åtte år til med bygging.

Ferdig utbygget er det snakk om 100.000 kvadratmeter med kontor- og næringsareal.

– Byen trekker sørover mot den nye næringskorridoren og vårt prosjekt representerer starten på denne, sier Døsvig.

Bara Eiendom er kommet over halvveis med utviklingen av Kronstadparken. Fjerde byggetrinn, Vinkelbygget, er ferdigstilt og så godt som fullt utleid. Samtidig er de i full gang med femte byggetrinn, Buebygget, som skal stå ferdig i andre kvartal 2022.

BYGGER PÅ SPEKK: Buebygget i Kronstadparken skal stå ferdig i andre kvartal 2022. Illustrasjon: Bara Eiendom

Bygger på spekulasjon

Bara Eiendom bygger med lav utleiegrad på forhånd og hadde kun et mindre areal på plass da de besluttet å bygge Vinkelen med kontorarealer på rundt 9.500 kvadratmeter. Leietagerne har kommet inn suksessivt og de siste flytter inn til sommeren.

Leietagere ønsker seg i stor grad nybygg Ingse Galtung Døsvig, Bara Eiendom

– Vi har lykkes godt med utleie av Vinkelen og er veldig fornøyd med å ha fått på plass attraktive og solide leietagere. De kompletterer business clusteret på en god måte. Vi er nå i dialog med flere store potensielle leietagere til Buen, sier hun.

Buen er totalt 14.000 kvadratmeter og har et utleieareal på i overkant av 8.600 kvadratmeter. Ifølge Døsvig forventer de leiepriser opp mot 2.700 kroner pr. kvadratmeter.

– Leietagere ønsker seg i stor grad nybygg, og det er ikke så mange kontorprosjekter av denne typen i Bergen. Parken har en sentral beliggenhet, helt inntil E39 og med kort vei til sentrum så vel som øvrige bydeler.

Selskapets visjon har hele tiden vært å utvikle et helhetskonsept med fokus på service og attraktive fellesfasiliteter, blant annet treningssenter, felles møteromspool, og flere kaffebarer og husrestauranter.

BYGGER TRE HUSRESTAURANTER: Gartneriet husrestaurant i regi av Bara Eiendom. Illustrasjon: Bara Eiendom

Bara Eiendom ønsker å skape en bydel med liv hele døgnet, noe som er bakgrunnen for at området er regulert til både bolig-, kontor- og forretningsformål. Det var hennes far, Knut Galtung Døsvig, som i 1999 begynte å kjøpe seg inn i området og etter hvert fikk det regulert.

Bara Eiendom Familiebedrift etablert i 1914.

Markedsverdi på eiendomsporteføljen er cirka 2 milliarder kroner.

Porteføljen er på 75.000 kvadratmeter lokalisert i Bergen.

Budsjetterte leieinntekter for 2020 er 95 millioner kroner.

Selskapet har historisk drevet innen et mangfold av bransjer, men er nå et rendyrket eiendomsselskap.

Bara Eiendom (Mill. kr) 2019 2018 Driftinntekter 83,9 77,5 Driftsresultat 36,2 34,9 Resultat før skatt 276,4 24,9

Har solgt sentrumseiendom

De siste årene har selskapet solgt noen eiendommer i sentrum fordi det er ønske om å flytte større deler av virksomheten mot Kronstadparken i næringskorridoren.

Selskapet har nå fire sentrumseiendommer igjen, blant annet Telegrafen. Av den samlede porteføljen i Bara utgjør nå Kronstadparken cirka 80 prosent, resten er sentrumseiendommer.

– Da coronaen inntraff ble verden snudd på hodet, og vi har vært igjennom noen krevende måneder. Vi har bistått leietagerne med reduserte husleier, leiefritak eller utsettelse, basert på individuelle vurderinger.

– Vi er positive til fremtiden og tror Norge snart er tilbake til en tilnærmet normal hverdag. Vi har tegnet flere leiekontrakter under corona både i Kronstadparken og sentrum, sier hun.

Den bokførte egenkapitalandelen i konsernet var over 51,5 prosent ved årsskiftet, men det er betydelige merverdier i eiendomsporteføljen. I fjor skrev konsernet ned verdien av sin aksjepost i BraBank med 23 millioner kroner.