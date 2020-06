Har mest tro på utviklingseiendommer

– Yieldene er skarpe og prisene høye. Jeg fikk nylig en telefon og tilbud om å kjøpe en eiendom med 4,3 prosent i yield uten utviklingspotensial, men da er jeg ikke på kjøperen, sier Warbo.

Selskapet eier 15 hel- eller deleide eiendommer. Mye av porteføljen er lager og logistikk eller kombinasjonseiendommer, men selskapet eier også et rent kontorbygg i Asker, hvor de sitter selv.

Man skal være litt forsiktig, det er ikke bare å kjøpe og få leid ut alt Jan-Erik Warbo, Warbo Gruppen

LEIER UT TERMINAL: Terminalen på Gardermoen er på 8.500 kvadratmeter og utleid på lang kontrakt til Oslo Seafood & Cargo Center. Foto: Warbo Gruppen

– Vi ser noen mørke skyer i horisonten. Når Telenor-sjefen sier at alle ansatte skal kunne sitte hjemme, så forteller dette noe om hvordan kontormarkedet kan påvirkes fremover. Handel og kjøpesentre sliter allerede. Man skal være litt forsiktig, det er ikke bare å kjøpe og få leid ut alt.

Vil utvikle eiendom

Fra 2006 til 2018 var Warbo Gruppen et rent eiendomsselskap, men er i dag et kombinert eiendoms- og investeringsselskap med tre satsingsområder: finansinvesteringer, heleide eiendommer som konsernet forvalter selv og eiendommer som selskapet eier andeler i, men ikke forvalter selv.

– Vi har tidligere levd av investeringer i eiendom med lange kontrakter, og derfor har vi hatt en jevn inntekt.

– Den nye strategien gjør derimot at inntekten vil bære preg av variasjoner fra år til år. Det essensielle er å utvikle og få frem verdier, sier han.

I fjor ble resultatet før skatt 51 millioner kroner.

Warbo Gruppen (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter 35,2 54,0 Driftsresultat 25,6 34,3 Resultat før skatt 51,2 65,5

– Fjorårsresultatet var greit. Resultatet var noe svakere enn i 2018 fordi vi fikk 6 millioner i salgsgevinster i fjor, mot 24 millioner året før. Verdiskapingen er den samme, og det var et greit og normalt driftsår, sier Warbo.

Warbo Gruppen Warbo ble i 1984 stiftet av initiativtager Jan-Erik Warbo med partnere.

Allerede på 90-tallet tok Warbo over majoriteten i selskapet.

I 2005 solgte Warbo Gruppen vel 20 eiendommer til det London-baserte selskapet Kenmore Invest. Prislappen var på 750 millioner kroner.

Etter transaksjonen har selskapet vært et rent eiendomsselskap, men har i løpet av de siste to årene beveget seg mot å bli et investeringsselskap igjen.

Utviklingsprosjekter

Etter at et utviklingsprosjekt er ferdig, gjør Warbo en vurdering om eiendommen skal selges eller gå over i en langsiktig portefølje.

Selskapet er nå inne flere slike prosjekter, ett av dem er kontorprosjektet Pilestredet Park i Oslo.

– Vi er sammen med Industrifinans om dette prosjektet, som har mange offentlige leietagere. Vi har videreutviklet eiendommen og økt leieinntektene med 10-11 millioner kroner, og har nylig besluttet å ikke selge eiendommen så lenge den gir god kontantstrøm og har mer potensial.

Warbo er også nest største eier med 13 prosent i et Choice-hotellprosjekt i Bodø, hvor Jakhelln er hovedaksjonær. Hotellet på 14 etasjer vil få 500 senger og skal stå klart i 2021.

Investerer i aksjefond

Konsernet eide ved årsslutt markedsbaserte fond til en bokført verdi på 135 millioner kroner. Finansplasseringene er først og fremst plasseringer av overskuddslikviditet.

Selskapet solgte for 15 år siden cirka 20 eiendommer til britiske Kenmore Property Investors for rundt 750 millioner kroner.

– Vi gearer veldig lite, og har blant annet kjøpt eiendommer uten å ta opp lån, sier han.

Den bokførte balansen var ved årsskiftet 450 millioner kroner. Bokført egenkapital var 320 millioner kroner, men det er betydelige merverdier i eiendomsporteføljen.

Utbytte til skatteregning

Warbo selv sitter i dag med en eierandel på 10 prosent i Warbo Gruppen, mens de resterende aksjene er likt fordelt på hans barn, Henriette og Fredrik.

Eierne tar ut 5 millioner kroner i utbytte basert på fjorårstallene.

– Vi tar ikke ut lønn fra selskapet og utbyttet skal utelukkende gå til skatt. Med unntak av en gang for 15 år siden, har vi bare tatt ut utbytte for å betale skatten, sier han.

– Det er forøvrig en dobbeltbeskatning jeg ikke er veldig glad for, selskapsskatt er helt greit, men formueskatt tapper selskapet for verdier, legger han til.

Generasjonsskifte

Nå gjennomgår konsernet et generasjonsskifte.

ØNSKER FRITID: Jan-Erik Warbo på seiltur fra Sør-Afrika, over Atlanterhavet til Brasil. Foto: Privat

– Datteren min er i ferd med å gå enda mer inn i den daglige ledelsen av selskapet. Da kan jeg fristilles ytterligere og bruke mer tid på ski og seiling.

Warbo, som nå har fylt 68 år, verdsetter friluftslivet og er kjent for sine bragder innen seiling og ekspedisjoner. Den spreke investoren har blant annet seilet totalt 110.000 nautiske mil, som tilsvarer fire ganger rundt jorden, besteget Aconcagua på 7.000 meter og gått på ski til både Nordpolen og Sydpolen.