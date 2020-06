Baltic Sea Properties vant pris for beste merkevare

Baltic Sea Properties, som er notert på Merkur Markets, vant nylig klassen «Strongest Brand Baltics – Developers Logistics» under European Real Estate Brand Awards 2020. Det opplyser selskapet gjennom en børsmelding torsdag.

Prisen deles ut av European Real Estate Brand Institute, som årlig vurderer og rangerer aktører i den europeiske eiendomsbransjen.

– Vi opplever dette som en anerkjennelse av det harde arbeidet vi har lagt ned over lang tid og kvaliteten i de flotte prosjektene vi har jobbet med å utvikle de seneste årene. Jeg vil rette en stor takk til våre ansatte og samarbeidspartnere som sammen har jobbet hardt og utrettelig for å oppnå de resultatene vi har fått. Samtidig er denne utmerkelsen helt i tråd med vår ambisjon om å være en ledende eiendomsaktør i Baltikum, en posisjon vi vil kjempe hardt for å beholde, sier Lars Christian Berger, daglig leder i Baltic Sea Properties.