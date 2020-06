Før blekket var rukket å tørke på kjøpekontrakten med Jens Ulltveit-Moe er finansmeglere i markedet for å selge Fornebu Hovedgård - og det med kjempegevinst for Terje Tinholt og Stegg Eiendom. Prislappen er nemlig hevet med 40 prosent i det det ABG Sundal Collier-eide Vika Project Finance er i markedet for å selge eiendommen som investeringsprosjekt for småsparere.

Det var i april at Terje Tinholt kom til forlik med Jens Ulltveit-Moe om kjøp av Fornebu Hovedgård. Da hadde de to ellers gode naboene kranglet i to måneder om kjøpet.

GEVINST: Terje Tinholt betalte sammen med Stegg Eiendom 65 millioner for Fornebu Hovedgård som nå forsøkes solgt for 91 millioner. Foto: Gard Setsaas

Tvunget av corona

For Tinholt mente han hadde kjøpt, og viste til en e-post fra Ulltveit-Moe den 31. januar der det fremgikk at det var enighet om en pris på 65 millioner. Knappe to uker senere avlyste Ulltveit-Moe salget, og Tinholt gikk til retten for å få avklart kjøpet.

Samtidig veltet effektene coronakrisen inn over markedet, og effekten ble særlig stor for Jens Ulltveit-Moes restaurantimperium. Før det var aktuelt å innta rettssalen kom de to partene til enighet om et forlik. 77-åringen Ulltveit-Moe innrømmet at det var coronakrisen som presset frem forliket, som etter det Finansavisen forstår skal ha vært likelydende med den avtalte kjøpesummen på 65 millioner.

Pris: 91 millioner

Tinholt overtok eiendommen 5. mai, men kan allerede en drøy måned senere være i ferd med å selge eiendommen med kjempegevinst. Vika Project Finance markedsfører nå investeringer i Fornebu Hovedgaard Invest AS, et selskap som ikke ennå er registrert i Brønnøysund.

Av salgsmaterialet er det imidlertid ingen spor etter at eiendommen nylig har skiftet eiere, og langt mindre prisen Tinholt betalte Ulltveit-Moe.

MOTVILLIG: Jens Ulltveit-Moe angret på salget til Terje Tinholt for 65 millioner, men ga seg da coronakrisen veltet inn over restaurantimperiet hans. Foto: Iván Kverme

For når Tinholt nå skal selge, blir det med en gevinst på hele 26 millioner kroner, tilsvarende 40 prosent. Prosjektprisen er nemlig satt til 91 millioner kroner, hvorav det skal investeres 35,8 millioner kroner i egenkapital, mens resten av kjøpesummen skal finansieres med fremmedkapital.

Yield: 6 prosent

Nå blir neppe Tinholts gevinst på 26 millioner kroner ettersom prosjektinvesteringsselskaper gjerne tar store honorarer for å strukturere slike prosjekter. Men lykkes de med å finne nok småsparere kan Tinholt uansett se frem til en stor gevinst.

Selve eiendommen er på 17 mål, hvorav to tredeler er friareal og eiendomsmassen utgjør drøyt 1.800 kvadratmeter. Hele bygget er kontorer, hvorav 730 kvadratmeter er i underetasjen, mens første og andre etasje er på 430 kvadratmeter, hvorpå det er 217 kvadratmeter på toppen.

Det lokkes med er et leiepotensial anslått til 3.200 kroner pr. kvadratmeter og samlede leieinntekter på 5,8 millioner, hvilket gir en yield på 6 prosent.

– Det er noen som jobber

– Jeg vet det er noen som jobber med ting, men jeg er ikke i frontlinjen her, sier Terje Tinholt til Finansavisen.

– Det er interessenter både på kjøpersiden og på leiesiden.

– Hvor mye bør du ha for eiendommen?

– Det kan jeg ikke kommentere. Det har versert noen summer - noen veldig lave og noen høye, sier Tinholt.

Han bekrefter at det har vært flere visninger på eiendommen - både overfor kjøpsinteresserte og leieinteresserte. Selv avviser han imidlertid at han har hatt kontakt med syndikeringsselskaper med tanke på et salg.

– Jeg vet det er interesse på kjøpersiden, men jeg kan ikke si noe før det er konkret. Her er det både kvalitetsfolk og drømmere, sier Tinholt.

Utad er imidlertid strategien å forsøke å finne en leietager som kan ta hele bygget.

– Men interesserte kjøpere er velkomne til å diskutere. Men med den renten vi har nå ser det bra ut selv om vi vil vurdere hvis det kommer opp en bra sum, sier Tinholt som understreker at eiendommen er eiet av et holdingselskap som er 50/50 eiet av ham selv og Stegg Eiendom.