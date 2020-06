Munch-tomten på Tøyen er drømmetomten for NRK

Ifølge Aftenposten ble det kjent tirsdag at Kulturdepartementet sier nei til at Nationaltheatret kan overta det gamle Munchmuseet på Tøyen som midlertidig scene. Det er kringkastingssjefen fornøyd med.

– Jeg skal ikke legge skjul på at Tøyen er drømmetomten for NRK. Når teateret ikke lenger er aktuelt, burde vi se på hvordan NRK kan bidra til å utvikle dette området. Det vil også løse utfordringen med at Munchmuseet blir stående tomt, sier Thor Gjermund Eriksen til avisen.

Oslo kommune foreslo i fjor at NRKs nye hovedkontor kan plasseres på Økern Torg, og det er også forslag om Groruddalen

– Groruddalen er uaktuell. Jeg mener også Økern er svært problematisk. Utviklingen av området har kommet for kort. Dette har også en sikkerhets- og beredskapsside, vi vet ikke hva som kommer av andre virksomheter. Samtidig er Økern krevende tilgjengelighetsmessig, sier Eriksen.

Byrådsleder Raymond Johansen sier i en kommentar at det viktigste er at NRK forblir i Oslo.

