Koteng tjente 164 millioner i 2019

Ivar Kotengs eiendomsselskap Koteng Holding kan vise til samlede driftsinntekter på 347 millioner kroner i fjor. Det er betraktelig lavere enn 2018, da Koteng Holding omsatte for 100 millioner mer.

Koteng kan likevel skryte av et årsresultat på 164 millioner kroner i 2019. Det tilsvarer en økning på 14,5 millioner fra året før.

– 2019 var et jevnt og godt år uten noen spesielle hendelser som skjedde på boligfronten. Vi solgte få boliger, og det er grunnen til nedgangen i salgsinntekter for 2019.

Ved utgangen av året ble Koteng Holdings eiendommer, som primært består av næringseiendom i Trondheimsområdet, vurdert til 1,8 milliarder kroner.

Det er heller ikke lenge siden Koteng overførte store deler av eierskapet til sine tre barn, som i dag eier en tredel av selskapet hver. Selv sitter far med kun 3 prosent av aksjene, men har fortsatt overordnet kontroll i selskapet gjennom sine A-aksjer med stemmefordel.

Koteng Holding (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter 347 447 Driftsresultat 111 125 Resultat før skatt 181 164 Årsresultat 164 150

Rask rekyl

Helgen før statsminister Erna Solberg annonserte drastiske coronatiltak 12. mars hadde Koteng & Co. allerede satt seg ned for å diskutere markedsforholdene.

– Vi var defensive, hvilket i ettertid var pessimistisk, men vi ønsket å holde kontroll på cashen.

– Vi gjorde en analyse om tiden fremover, gikk gjennom alle leietagere og diskuterte spesielt utsatte bransjer. Vi måtte legge til rette for at likviditeten i selskapet var tilstrekkelig i andre kvartal, sier Koteng.

Det skulle vise seg å være viktig. Koteng Holding måtte kjenne på at 25 prosent av leieinntektene ikke kom til riktig tid. Av disse leietagerne er det kun 80 prosent som har gjort opp for seg pr. dags dato.

– Vi er svært overrasket over hvor fort det gikk fra full krise og usikkerhet til stor aktivitet på utleiefronten. Fra å utsette prosjekter har vi nå satt i gang igjen fordi det har snudd så fort. I tillegg har vi leid ut utrolig mye. Vi har omtrent aldri skrevet så mange leiekontrakter som de siste seks ukene.

– Så aktivitetsnivået er tilbake på 2019 nivå allerede?

– Ja, det er det. Det er helt utrolig hvor fort det har snudd.

Frykter ikke hjemmekontor

Koteng tror ikke nødvendigvis at eiendomsverdiene ved neste årsskiftet vil være lavere enn ved det forrige. Det begrunner han med at ny kapital fosser inn i eiendom, og at balansen mellom tilbud og etterspørsel vil bli bedre utover høsten og inn i 2021.

– Når man også legger til et lavere rentenivå, ser vi gode utsikter for eiendom. Samtidig skal man være forsiktig med å utelukke potensielle hekkbølger, sier Koteng.

Det er mange som lurer på om hjemmekontor kan bli den nye standarden for bedrifter i norsk næringsliv.

– Noen er veldig glad i arbeidsplassen sin, og er plaget av hjemmekontor, mens noen få klarer å opprettholde produksjonen ved å sitte hjemme. Så det kan nok hende at kvadratmeter pr. ansatt vil øke noe fremover, sier han.

– Men så ser vi at coworking og større fleksibilitet på arbeidsplassen har vært en trend en stund, så kvadratmeter pr. ansatt har gått nedover i ganske lang tid allerede. Uansett har jeg liten tro på at norsk næringseiendom vil miste store deler av sin verdi i tiden som kommer, sier Koteng.