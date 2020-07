Brødrene Adolfsen overtar 400 dekar på Evenes – skal lage ny bobilbutikk

Adolfsen-brødrene har overtatt kontrollen i Evenes Tomteselskap, opplyses det i en melding.

Transaksjonen omfatter eiendommer på totalt cirka 400 dekar, eller 400.000 kvadratmeter, rundt Evenes lufthavn mellom Harstad og Narvik.

Bobilbutikk

Kristian Adolfsen forklarer at han og broren Roger Adolfsen har vært på utkikk etter en tomt for å bygge ny bobilbutikk for Ferda-kjeden, der Adolfsen-brødene er hovedeier.

Ferda-kjeden har i dag en butikk i Bjerkvik. Adolfsen ønsker imidlertid å flytte denne til Evenes for å nå ut til et større marked.

– Evenes vil bli det geografiske midtpunkt for tunge regioner som Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Sør-Troms, sier Kristian Adolfsen i meldingen.

Adolfsen-brødrenes vurdering er at det knapt finnes andre områder enn dette i Norge hvor det skal satses og investeres mer de kommende årene.

Selger blir med

Daglig leder Ronald Walquist i Evenes Tomteselskap sier han har forhandlet om salg av selskapet med flere aktører i lang tid.

Han er «særdeles fornøyd» med at det er Adolfsen-brødrene som tar over.

Walquist blir selv med videre på eiersiden, opplyses det. Han har stått oppført med 59,3 prosent av aksjene i Evenes Tomteselskap.