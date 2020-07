Venter resultatfall for Entra

SENKEDE FORVENTNINGER: For Entra og adm. direktør Sonja Horn.

SENKEDE FORVENTNINGER: For Entra og adm. direktør Sonja Horn. Foto: Iván Kverme

Det er ventet at Entra vil legge frem et resultat før skatt på 362 millioner kroner i andre kvartal. Noe som er et kraftig fall fra samme periode i fjor hvor eiendomsselskapet fikk 937 millioner. Det kommer frem fra estimater TDN Direkt har hentet inn fra syv meglerhus.

Det er ventet at leieinntektene vil lande på 581 millioner kroner for andre kvartal, opp én million fra i fjor, mens resultatet for eiendomsdrift ventes å ha en svak nedgang og ende på 347 millioner kroner.

Ifølge TDN Direkt er gjennomsnittlig forventet utbytte for 2020 på 4,78 kroner pr. aksje, og vokser videre til 4,95 kroner og 5,23 kroner pr. aksje i henholdsvis 2021 og 2022.

Meglerhusene TDN Direkt hentet tall fra var SEB Equities, Barclays Capital, ABG Sundal Collier, DNB Markets, Arctic Securities, Carnegie, og Kepler Cheuvreux.