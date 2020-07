Matematikkprofessor Martin Reimers kjøper Colosseum kino

I juni signerte de kontraktene, men partene vil ikke ut med hva kjøpesummen er. I 2013 ble det solgt fra Oslo kommune til et DNB-syndikat for 220 millioner. Kommunen signerte en 20-års leiekontrakt på det verneverdige bygget, men investorene bak syndikatet beholdt det bare i to år før Edgar Haugen kjøpte det i 2015, også den gang for en ikke-offentliggjort sum.