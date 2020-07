Gjenåpning av samfunnet reddet Norwegian Property i andre kvartal

John Fredriksen-dominerte Norwegian Property leverte et driftsresultat før verdiendringer på 159,2 millioner kroner i andre kvartal, mot 140,2 millioner kroner året før.

De totale inntektene kom inn på 630,0 millioner kroner. I tilsvarende periode året før endte inntektene på 179,2 millioner kroner. Oppgangen i inntekter kom fra salg av eiendom.

Leieinntektene ble 172,0 millioner kroner i andre kvartal, en nedgang fra 179,2 millioner kroner året før.

Resultatet etter skatt endte på minus 170,1 millioner kroner, noe som tilsvarer et tap på 0,34 kroner pr. aksje. I tilsvarende periode året før ble resultatet etter skatt 240,3 millioner kroner.

Resultatfallet skyldes hovedsakelig at markedsverdien på eiendommene falt med 261,6 millioner kroner i andre kvartal, mens markedsverdien steg med 230,4 millioner kroner året før.

Aktiviteten hentet seg inn

«Det ble en tøff start på kvartalet med nedstenging av både kontorer og handelsarealer etter myndighetenes beslutninger og anbefalinger i mars 2020. Aktiviteten i begynnelsen av kvartalet ble derfor lav, men etter hvert som samfunnet har åpnet seg opp og anbefalinger fra myndighetene har blitt lettet på, har aktiviteten både hos kontorbrukere og i servicelokalene steget betraktelig», forklarer konsernsjef i Norwegian Property, Bent Oustad.

FORNØYD: Konsernsjef i Norwegian Property, Bent Oustad, er fornøyd med gjenåpningen av samfunnet. Foto: Iván Kverme

Oustad understreker at selskapet fortsatt er påvirket av myndighetenes anbefalinger, men at farten i selskapet begynner å nærme seg normalen igjen. Alt i alt har aktiviteten gjennom andre kvartal vært høy.

Potensiell emisjon

I midten av juni var Norwegian Property en av kjøperne som skulle ta over Veidekkes eiendomsvirksomhet. Norwegian Property vil få en eierandel på 42,5 prosent.

Salget er et kontantvederlag på 7,7 milliarder norske kroner på gjeldfri basis.

I forbindelse med kjøpet har styret i Norwegian Property vedtatt å kalle inn til ekstraordinær generalforsamling for å be om fullmakt til å hente inntil 20 prosent i ny aksjekapital. Bakgrunnen er et ønske om fleksibilitet til å finansiere kjøpet.

Norwegian Property-aksjen falt 2,0 prosent til 12,05 kroner på Oslo Børs torsdag. Hittil i år har aksjen falt 12,9 prosent, mens den er opp 1,3 prosent den siste måneden.

Norwegian Property (Mill. kr) 2. kv./20 2. kv./19 Driftsinntekter 630,0 179,2 Driftsresultat 159,2 140,2 Resultat før skatt -181,0 304,7 Resultat etter skatt -170,1 240,3