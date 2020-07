Stordalen selger hotell for milliardbeløp

Stor interesse fra nasjonale og internasjonale investorer gjør at Strawberry selger eiendommen som huser Clarion Hotel Amaranten på Kungsholmen i Stockholm. Kjøper er eiendomsutvikleren NREP.

Det fremgår av en pressemelding fra selskapet.

- Eiendommen var egentlig ikke til salgs, men det er vanskelig å si nei til en avtale hvis kjøperen er seriøs, kapitalsterk og har en klar utviklingsplan for bygningen. Dette er bra for Nordic Choice Hotels, det er bra for befolkningen i Kungsholm og det vil være bra for hotellets gjester fordi hotellet allerede vil bli oppgradert i 2021, sier Strawberry Forever's eier Petter Stordalen.

Milliardtransaksjon

Ifølge melding beløper avtalen seg til 1,5 milliarder svenske kroner og eierskiftet vil formelt finne sted i august.