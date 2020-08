Lanserer «Airbnb» for kontorer

GJØR MEGLINGEN DIGITAL: – Vi har et ganske bredt spekter fra én pult til arealer for opptil 50 ansatte, sier Piotr Kolacz, sjef for Spacespot i CBRE.

GJØR MEGLINGEN DIGITAL: – Vi har et ganske bredt spekter fra én pult til arealer for opptil 50 ansatte, sier Piotr Kolacz, sjef for Spacespot i CBRE. Foto: Bård Gudim

Airbnb har revolusjonert korttidsutleie av private hjem til turister og andre på jakt etter et midlertidig sted å bo. Nå håper CBRE i Oslo å gjøre det samme for kontorlokaler med nettjenesten Spacespot, som lanseres på mandag.

– Spacespot gjør det enkelt for mindre virksomheter å finne riktig kontorlokaler ved hjelp av en strømlinjeformet og integrert søke- og leieprosess. Uten noen form for eiendomserfaring kan du enkelt navigere i kontorutleiemarkedet og signere din neste leiekontrakt, sier Piotr Kolacz, som jobber for CBRE i Oslo.

Spacespot Nettbasert markedsplass for kontorareal.

Skal fungere på lik måte som Airbnb, en såkalt «ende-til-ende-løsning» hvor hele prosessen skjer innenfor plattformen.

Målgruppen er små og mellomstore bedrifter.

Utviklet av CBRE i Oslo. Om konseptet blir en suksess, er det meningen å implementere det andre steder i verden. Kilde: CBRE

– På samme måte kan utleiere enkelt og effektivt sikre riktig leietager til mindre kontorarealer som ofte er vanskelige å fylle, fortsetter han.

Norge først ut

Det var Kolacz selv som fikk ideen til Spacespot.

– Jeg kom opp med ideen for 18 måneder siden og pitchet den inn for den norske ledelsen. Deretter gikk den videre til den europeiske ledelsen og så verden. Så det er blitt et internasjonalt prosjekt, men stammer fra Norge og lanseres her først, sier han.

CBRE Verdens største megler av næringseiendom. Håndterer utleie, transaksjoner, forvaltning samt investerings- og rådgivningstjenester.

Har mer enn 100.000 ansatte og omsatte for 23,9 milliarder dollar i fjor.

Representert i over 100 land. Har 140 ansatte i Norge.

Hovedkontor i Los Angeles. Børsnotert i New York. Kilde: CBRE

Det krever ikke mye bakgrunnskunnskap om amerikansk forretningskultur og hierarkier for å skjønne at nåløyet for nye ideer er ørlite. Men om Spacespot blir en suksess i Oslo, er det mulig for CBRE – som har over 100.000 ansatte i mer enn 100 land – å rulle ut løsningen flere steder.

– Det er alltid komplekst i store organisasjoner, det skal jeg ikke legge skjul på, men løsningen er blitt veldig godt tatt imot internt, sier Kolacz.

Hva utviklingskostnaden har vært, vil han ikke ut med.

Fra 1 til 50

Rent praktisk fungerer Spacespot ved at gårdeiere eller meglere annonserer ledig areal. All kommunikasjon, som avtale av visninger, deling av planskisser samt forhandling om leiepris, skjer på plattformen, inkludert kontraktsinngåelse.

Det er «no cure, no pay», men hvis det oppnås en avtale, går 10 prosent til CBRE. Å søke etter lokaler er gratis.

Ifølge CBRE er tilbudet av mindre kontorarealer uoversiktlig, og det er dermed vanskelig for bedrifter på arealjakt å sammenligne forskjellige lokaler. Meningen er at Spacespot skal favne både kontorhotellplasser og tradisjonelle utleietilbud.

– Vi har et ganske bredt spekter fra én pult til arealer for opptil 50 ansatte – i utgangspunktet, sier Kolacz.

– Noen leter etter en pult i én måned, andre etter 200 kvadratmeter i ett år.

45 fra start

Ved lanseringen tilbys drøyt 45 lokaler rundt om i Stor-Oslo. CBRE har teamet opp med Höegh Eiendom, Eiendomsspar og WeWork for å ha et grunnlag fra startstreken.

– Å leie kontor er noe annet enn å leie et rom i ferien. Hvordan løses tilpasninger?

– På samme måte som du tilpasser et lokale utenfor en slik plattform, kan du gjøre det her. Du kan laste opp en kravspesifikasjon, og så vil gårdeier reflektere dette i leieprisen. Alle mulige forhandlinger kan skje på plattformen, sier Kolacz.