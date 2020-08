Snorre Bentsen har verdier for 3 milliarder - nå skal sønnene overta alt

NYE KOSTER: Snorre Bentsen har gitt én milliard til de to sønnene. Nå er han i prosess med å gi fra seg de to siste milliardene også.

– Vi er i en prosess der virksomheten skal overføres 50/50 på de to sønnene, sier innleid rådgiver for parkeringskonge Snorre Bentsen, Roar Sandnes.

Bentsen bygget opp Europark frem til han solgte det for 840 millioner kroner i 1999. Deretter startet han på nytt, og har igjen bygget opp store verdier gjennom parkerings- og eiendomsvirksomhet i flere land.

I fjor solgte han parkeringsvirksomheten i Baltikum samt en andel i Oslo S P-hus, og nettet 295 millioner i finansinntekter, slik at året endte med 346 millioner i overskudd.

Nå jobber han med å overføre alle verdiene til de to sønnene, Kenneth og Rune Bentsen.

Opp mot 3 milliarder

Første steg ble tatt i 2018 da sønnene fikk 20 prosent hver. Nå er det startet en prosess for å overføre resten av verdiene.

SBentsen (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter 1,3 1,2 Driftsresultat 52 51 Resultat før skatt 346,8 54,3 Årsresultat 329,8 40,5

– Det kommer til å ta en god stund. Snorre Bentsen er i førersetet for dette, og vil at det skal forvaltes videre av de to sønnene på sikt. De har litt ulik risikoprofil. Men det handler også om å spre risiko, sier Sandnes.

Prosessen gjør at parkeringsarvingene vil være skånet for en eventuell innføring av arveavgift.

Vi snakker da om totalverdier for opp mot 3 milliarder kroner, hvorav innpå én milliard ble overført ved første arveoppgjør i 2018.

Gardermoen-smell

– Vi ønsker å spre risiko, men hva vi ender opp med i løpet av de tre årene, vet vi ikke. Det pågår diskusjon om vi skal være så store på parkering.

– Var salget i Baltikum et ledd i å gå ut av parkering?

– Nei, det var et uttrykk for at alt er til salgs bare prisen er god. Selv om det er tatt gevinst i Baltikum, er det bygget opp betydelig i Finland, sier Sandnes.

Konsernet har nå parkeringsvirksomhet i Norge, Finland og Polen gjennom OnePark og 2 Park i tillegg til eiendom og verdipapirer. På eiendomssiden står Paléet, som blant annet eier Paléet P-hus med næringslokaler vegg i vegg med Hotel Amerikalinjen i Oslo, for de største verdiene.

Konsernet gikk ut av fjoråret med en balanse på 1,5 milliarder kroner, hvorav 450 millioner var bundet opp i langsiktige aksjer, mens det sto 526 millioner i bankplasseringer.

For 2020 forventes likevel konsernet å bli påvirket negativt av coronautbruddet gjennom fallende omsetning, særlig på Oslo Lufthavn.