Baltic Sea Properties snudde til pluss i første halvår, hjulpet av sterk euro

Baltic Sea Properties, som eier og forvalter eiendom i Baltikum, økte driftsinntektene til 31,2 millioner kroner i første halvår i år, fra 28,3 millioner i samme periode i fjor, viser selskapets halvårsrapport.

Leieinntektene fra eiendomsporteføljen var på 30,5 millioner, opp fra 28,1 millioner i fjor.

Målt i euro var leieinntektene imidlertid ned fra første halvår i fjor, med 52.294 euro.

Selskapet viser til en «ekstraordinært høy eurokurs» til nå i 2020.

Videre vises det til at driftskostnadene er lavere ettersom kostnadene var unormalt høye i første halvår i fjor på grunn av omstilling, emisjon, refinansiering og igangsetting av nye prosjekter.

Selskapets driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) i første halvår var på 24,1 millioner kroner, mot 18,6 millioner i 2019.

Baltic Sea Properties (Mill. kr) 1. H./20 1. H./19 Driftsinntekter 31,2 28,3 Driftsresultat 12,1 7,8 Resultat før skatt 1,7 −8,4

Tre år på Merkur

Baltic Sea Properties har vært notert på Merkur Market siden november 2017.

Selskapets børsverdi er nå drøyt 200 millioner kroner.

Eiendomsporteføljen er organisert gjennom 11 Litauen-registrerte datterselskaper, og fordeler seg på handel, logistikk og industri.

Markedsverdi opp 168 mill.

Verdien av porteføljen pr. 30. juni oppgis til 74,5 millioner euro.

Selskapet tilføyer at verdien påvirkes av covid-19-pandemien og at flere eiendommer er blitt nedjustert i verdi.

Med investeringer selskapet har utført i perioden, i tillegg til at ny leietager er på plass for en industrieiendom i litauiske Panevėžys, samt at den norske kronen har vært svak mot euro, estimerer Baltic Sea Properties at porteføljens markedsverdi er økt med 168 millioner kroner fra årsskiftet til utgangen av første halvår.