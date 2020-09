13 interessenter vil kjøpe Deichman-bygget

Eiendommen på 12.500 kvadratmeter bibliotekbygg midt i Oslo sentrum skal selges til høystbydende, men for at budet skal være gyldig, må budgiverne også beskrive hvordan de skal oppfylle vilkårene som Oslo kommune har satt for salget.

– Dette dreier seg først og fremst om at Oslos befolkning og besøkende skal ha tilgang til bygget også i fremtiden, sier direktør Eskil Bråten i Eiendoms- og byfornyelsesetaten (Eby).

Han vil ikke ut med hvem som har lagt inn bud eller hva budene lyder på, men da bibliotekbygningen fra 1933 ble lagt ut for salg i juni, ble det anslått at markedsverdien var på 58,6 millioner kroner. I tillegg kommer vedlikeholdsutgifter på ytterligere 64 millioner kroner, ifølge en analyse Aftenposten omtalte.

Med på kjøpet følger også en del av inventaret som er spesiallaget for biblioteket. Disse møblene må forbli i bygget uansett hvilken funksjon det får i fremtiden. Det er knyttet store verneverdier til anlegget. Ny eier må forholde seg til føringer fra Byantikvaren.

Det skal nå gjennomføres en ordinær budrunde før det blir laget en innstilling som skal behandles politisk. Det er Oslo bystyre som til slutt skal akseptere budet og vedta salget.