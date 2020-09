Solon Eiendom vurderer salg eller fusjon

Solon Eiendom opplyser i en børsmelding at selskapet vurdere strategiske alternativer. Solon Eiendom vurderer salg av virksomhetene eller en fusjon med en tredjepart, går det frem. Mer info vil komme frem når selskapet skal legge frem rapporten for tredje kvartal, som finner sted 11. november.

Runar Vatne er største aksjonær i selskapet med 24,73 prosent av utestående aksjer. Solon Eiendom-aksjen har falt rundt 25 prosent til 30,50 kroner hittil i år. Styreleder Simen Thorsen peker på at aksjen har en betydelig rabatt med tanke på «net asset value». Thorsen uttaler at det viktigste for styret er å levere verdier til aksjonærene.

«Gitt dette og en detaljert strategisk gjennomgåelse, har vi besluttet å undersøke ulike alternativer, inkludert et potensielt salg av selskapet. Det er av styrets oppfatning at dette er i våre aksjonærers beste interesse», sier Thorsen, som selv sitter på 21,81 prosent av aksjekapitalen i selskapet.

Solon Eiendom har gitt oppdrag til ABG Sundal Collier og Schjødt for bistand av finansielle og lovgivende råd.