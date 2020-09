Svensk boligkjempe inn i Norge

Det svenske boligselskapet Fastighets AB Balder kjøper halvparten av Anthon B Nilsen Eiendom.

Balder er et av Nordens største boligselskaper, men har strevd med å få skikkelig fotfeste i det norske markedet, til tross for ledende posisjoner i både Sverige, Danmark og Finland. Selskapet har tidligere gjort noen investeringer i Oslo og Innlandet, før de nå kjøper 50 prosent av Anthon B Nilsen Eiendom.

Eiendom til 3 milliarder

– Gjennom investeringen i Anthon B Nilsen Eiendom og den posisjonen og porteføljen de har utviklet, får vi gjennom én transaksjon tilgang til et fullt, profesjonelt utviklingsmiljø og et godt potensial for videre utvikling, sier Erik Selin, konsernsjef og hovedeier i Balder.

Markedsverdien på eiendommene som inngår i transaksjonen er nærmere 3 milliarder

Peder Christian Løvenskiold i Anthon B Nilsen Foto: Anthon B Nilsen

kroner. Det omfatter blant annet Anthon B Nilsen-konsernets samlede eiendomsportefølje med eiendommer i Oslo og på Lahaugmoen, samt en utviklingsportefølje på 170.000 kvadratmeter på Østlandet.

– Med Balder som deleier får vi styrke til å flytte virksomheten opp en divisjon i Norge. Vi får finansiell kraft til å kunne konkurrere om, og påta oss, større og mer omfattende utviklingsprosjekter, sier adm. direktør Peder Chr. Løvenskiold, som sammen med Nicolai H. Løvenskiold vil kontrollere de resterende 50 prosent av det norske eiendomsselskapet.