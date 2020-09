Tollefsen tapte bygårdstvist mot Oslo kommune

Ivar Tollefsens eiendomsselskap Heimstaden (Fredensborg i 2014) glemte eller unnlot å melde om kjøp i samsvar med loven for flere bygårder mellom 2014 og 2016.

I halvannet år har Oslo kommune jobbet med å få kjøpt leiegårdene på forkjøpsrett, med tilbakevirkende kraft, skriver Dagens Næringsliv. I en kjennelse fra Oslo tingrett vant kommunen frem med spørsmålet om forkjøpsrett, selv om prisen fortsatt er uavklart.

Heimstaden er bekymret for at de vil få en altfor lav verdi av bygårdene. Tollefsens eiendomsselskap kjøpte de aktuelle gårdene for 260 millioner kroner til sammen, og nå risikerer Heimstaden å gå glipp en verdiøkning på 70 millioner kroner.

FORNØYD: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Foto: Are Haram

– Løser behovet på Frogner

– Det fremstår som sannsynlig at eiendomsspekulasjon, god pris, sanksjonering av uønsket adferd og et ønske om å vise politisk handlekraft har vært fremtredende, argumenterte Heimstaden i retten.

Ifølge DN avfeide tingretten Heimstadens argumenter og viser til at det ikke er grunn til å betvile at bruken av forkjøpsretten har et boligsosialt formål. Eiendomsselskapet har ment det var grovt urimelig at forkjøpsretten utøves med tilbakevirkende kraft – det var ikke retten enig i.

Byrådsleder Raymond Johansen er tydelig på at den kommunale forkjøpsretten skal bli et virkemiddel i boligpolitikken.

– Umiddelbart får ikke kjennelsen noen konsekvens for kommunens boligstrategi, men eiendommene det er snakk om her kan løse behovet vi har for kommunale boliger i bydel Frogner, sier Johansen til DN.