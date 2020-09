Budkrig om gamle Deichmanske bibliotek

TIL SALGS: Oslos gamle hovedbibliotek, rett ved Regjeringskvartalet, stengte dørene i desember for å flytte til et nybygg i Bjørvika. Foto: NTB Scanpix

I år åpnet Oslos nye hovedbibliotek i Bjørvika, men hva som skjer med det gamle Deichmanske bibliotek er ennå ikke sikkert. I sommer startet prosessen med å selge det 87 år gamle bygget, som kneiser på en høyde ved Regjeringskvartalet, altså svært sentralt i Oslo sentrum.

MEGLER: Carl Fredrik Marti i Colliers International. Foto: Colliers International

Oslo kommune stiller en rekke krav til den nye kjøperen. Blant annet skal hovedsalen, inngangspartiet og takterrassen være åpent for befolkningen minst 90 dager i året og minst to dager per måned i et kalenderår, hvorav minst 24 dager skal være gratis.

Kjøperen forplikter seg til å være ferdig med videreutviklingen av bygget senest åtte år etter overtagelse, og kommunen skal ha forkjøpsrett ved et eventuelt senere eierskifte.

I tillegg er eksteriøret og store deler av interiøret vernet, deriblant mange originale møbler. Vedlikeholdsetterslepet er beregnet til 64 millioner kroner – minst.

Fra 58,6 til 200 millioner

Rådgivningsselskapet Veridian Analyse fikk altså en omfattende ligning å jobbe med. Verdivurderingen endte på 58,6 millioner kroner for det 12.500 kvadratmeter store bygget.

Det skulle vise seg å være helt på jordet, for den lange listen med vilkår har ikke skremt budgiverne. Da den innledende budrunden ble avsluttet 31. august, lå det 13 bud på bordet hos megler Carl Fredrik Marti i Colliers International.

Etter at Oslo kommune hadde inspisert budgiverne og deres planer for eiendommen, startet den virkelige budrunden. Per dags dato er 11 budgivere fortsatt med.

– Vi har ikke satt noen tidsfrist, men holder på til vi blir ferdig. Vi har ikke hastverk, sier Marti til Finansavisen.

BJØRVIKA: Nye Deichmanske bibliotek åpnet i sommer. Foto: Dreamstime

Overfor Aftenposten har både OBOS, Møller Eiendom og Christian Ringnes' Eiendomsspar bekreftet at de er blant budgiverne.

Avisen skriver tirsdag at det høyeste budet nå har bikket 200 millioner kroner.

Marti vil ikke tallfeste budet. Det er til slutt Oslo bystyre som skal avgjøre hvem som blir kjøperen.

Mat uansett

– Hva ønsker de ulike budgiverne å gjøre med bygget?



– Jeg skal være forsiktig med å si så mye om det, men mange av konseptene er forholdsvis like. Det er selvsagt forskjeller, men alle har et serveringskonsept. Så er det forskjellige tanker om både størrelser og bruk av resten av bygget, sier Marti.



– Et bud på over 200 millioner – skal vi anta at det ikke er helt galt?

– Det sier jeg ikke noe om.



– Er du overrasket over antallet budgivere?



– Nei. Det har vært veldig god aktivitet både på og rundt Deichmanske, så 11 er helt innafor, sier Marti.