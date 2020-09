Thon tapte 3,5 milliarder

Etter verdijusteringene ble Olav Thon Gruppens bokførte resultat før skattekostnad i første halvår på minus 3,5 milliarder.

– I et halvår hvor deler av virksomheten har vært stengt, er vi tross alt godt fornøyd med at Olav Thon Gruppen oppnådde et operativt resultat før verdiendringer på hele 1,1 milliarder kroner, sier konserndirektør for finans, Arne B. Sperre, ifølge en melding fra selskapet.

Innføring av europeiske regnskapsstandarder i Olav Thon Gruppen medfører at konsernets eiendommer og renteinstrumenter fra 2019 bokføres til markedsverdier.

Coronapandemien påvirket resultatet blant annet ved lavere markedsverdier på eiendomsporteføljen og konsernets renteinstrumenter. Eiendomsverdiene ble nedjustert med 3 prosent til 100 milliarder kroner, og verdien på konsernets renteinstrumenter falt med 1,4 milliarder kroner.

Norges største

Ved halvårsskiftet hadde konsernets eiendomsportefølje en markedsverdi på 100 milliarder kroner og egenkapitalen var 57 milliarder kroner.

Kontantstrøm fra driften i første halvår var 1,1 milliarder kroner og konsernets likviditetsreserve var 9,2 milliarder kroner.

– Olav Thon Gruppen er dermed Norges største og mest solide eiendomsaktør, forteller Sperre.

Kjøpesentre

Olav Thon Gruppen eier og forvalter 90 kjøpesentre i Norge og Sverige, og er Skandinavias ledende kjøpesenteraktør. Markedsposisjonen er solid både i det norske og svenske kjøpesentermarkedet, og i porteføljen inngår fem av Norges største kjøpesentre basert på omsetning i første halvår 2020.

– I første halvår var butikkomsetningen i konsernets norske kjøpesentre uendret fra i fjor, og omsetningen økte gradvis i 2. kvartal. I juni var butikkomsetningen i Norge 16 prosent høyere enn i fjor og i juli hele 22 prosent, sier Sperre.

Butikkomsetningen i Sverige påvirkes i stor grad av at grensen til Sverige var stengt for norske kunder fra mars. I første halvår ble butikkomsetningen i Sverige 36 prosent lavere enn i fjor.

Thon Hotels

Thon Hotels hadde ved utgangen av første halvår 12.050 rom fordelt på 80 hoteller i Norge og utlandet. Deler av konsernets hoteller og serveringssteder var helt eller delvis stengt etter utbruddet av coronapandemien i mars, og driftsinntektene ble redusert med 46 prosent.

Resultatnedgangen ble avdempet av at det er gjennomført betydelige kostnadsreduksjoner.

Stor usikkerhet

– Etter den gradvise gjenåpningen av Norge er aktiviteten økende, men det er fortsatt stor usikkerhet om utviklingen fremover, sier Sperre.

Det må ifølge konserndirektøren påregnes at de svake markedene for konsernets hotell- og serveringsvirksomhet vil vedvare i tiden fremover, mens konsernets norske kjøpesentre forventes å utvikle seg positivt.

– På bakgrunn av konsernets finansielle posisjon med solid egenkapital og høye likviditetsreserver, vurderes Olav Thon Gruppen å være godt rustet til å kunne møte de økonomiske konsekvensene av coronapandemien. Olav Thon Gruppen står fjellstøtt i en urolig tid, sier Sperre.