Christian Ringnes selger Tjuvholmen Allé 1-5

Eiendomsspar AS har inngått en budaksept om salg av sine aksjer i Tjuvholmen allé 1-5 AS, går det frem av en børsmelding.

Tjuvholmen allé 1-5 AS eier eiendommen Tjuvholmen allé 1-5, men Eiendomsspar understreker at restaurantene og kunstgalleriet i 1. etasje ikke inngår i transaksjonen.

Kjøper er et selskap etablert av Vika Project Finance AS, med Stein Erik Hagen og familiens investeringsselskap Canica AS som eneste investor i selskapet.

Due diligence vil starte umiddelbart, og overtakelse er planlagt i løpet av november 2020.

Salget medfører ifølge meldingen en verdiøkning på rundt 18 kroner per aksje sammenlignet med Eiendomsspars verdivurdering av eiendommen per 31. desember 2019.