Deichmanske bibliotek solgt for 245 millioner kroner

Etter en lengre budrunde med 13 budgivere endte til slutt Møller Eiendom Norge AS opp som kjøper av Arne Garborgs plass 4. For 245 millioner kroner blir eiendomsselskapet ny eier av tidligere Deichmanske bibliotek, forutsatt at bystyret vedtar salget.

To uavhengige budgivere bekreftet tidligere til Aftenposten at budet på det gamle biblioteket i hovedstaden i går lå på over 200 millioner kroner – omtrent 150 millioner over prisantydning.

– Vi er entusiastiske og ydmyke over å få muligheten til å jobbe med dette unike bygget som gjennom sin plassering i byen, utforming og posisjon blant byens borgere representerer et stort potensial, sier administrerende direktør i Møller Eiendom, Andreas Jul Røsjø i pressemeldingen.

Tidligere har Obos og Christian Ringnes-selskapet Eiendomsspar bekreftet at de deltok i budrunden, men det er uvisst hvor lenge de holdt i kampen om eiendommen.

Oslos nye storstue

Det heter i meldingen at kommunen selger med formål om at eiendommens funksjoner i fremtiden skal sikre Oslos befolkning og byens besøkende tilgang til bygget og uteområdene, og bidra til å skape byliv i området.

– Vi ønsker å etablere en multifunksjonell storstue som skal tilrettelegge for et mangfold av møter mellom mennesker, opplyser Røsjø.

Kjøperen må garantere at Oslos befolkning fortsatt skal kunne bruke deler av bygget på 12.500 kvadratmeter. Med på kjøpet følger også en del av inventaret som er spesiallaget for biblioteket. Disse møblene må forbli i bygget, uansett hvilken funksjon det får i fremtiden. Det skrev NTB i går.

– Vi har strukket oss langt for å få tak i denne eiendommen, men tror at den på lang sikt vil bli en verdifull del av vår eiendomsportefølje rundt det nye regjeringskvartalet, hevder Røsjø videre.

Samme kilde skrev at det på toppen av den antatte markedsverdien, kommer vedlikeholdsutgifter på ytterligere 64 millioner kroner.

Det er knyttet store verneverdier til anlegget. Ny eier må forholde seg til føringer fra Byantikvaren.