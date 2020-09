Lars Løseth på handletur i Trøndelag

Berg Eiendom Levanger AS har solgt Magneten kjøpesenter i Levanger til Alti, går det frem av en pressemelding.

Alti er 75 prosent eid av LL Holding AS i Surnadal (Lars Løseth). Resten eies av Bigaio Holding AS i Førde. Selskapene har også felles eierskap i kjøpesentereiendom i Førde.

Transaksjonen omfatter ifølge styreleder og majoritetseier Arild Berg i Berg Eiendom de fire selskapene BE Moafjæra 14 AS (Magneten), BE Moafjæra 12 AS (Meny, Europris), BE Moafjæra 16 AS (Rema og Burger King) og Magneten Drift AS (driftsselskapet til BE Moafjæra 14 AS).

Magneten vil bli forvaltet av Surnadal-baserte Alti Forvaltning AS, med Lars Ove Løseth som administrerende direktør. Alti eies 80 prosent av LL Holding og 20 prosent av Sørco AS.

2020 ser lovende ut

Lokalene som nå er solgt er fullt utleid, og ifølge meldingen ser 2020 så langt ut til å bli et meget bra år for senteret.

Per utgangen av august har senteret en omsetningsvekst på 8,7 prosent, mot 2,6 og 2,2 prosent vekst for hhv. Trøndelag og hele landet i samme periode.

Berg Eiendom Levanger ser et stort utviklingspotensial for senteret beliggende på Moan handelsområde, og mener det bør utvikles videre til neste generasjon kjøpesenter der flere tjenester og tilbud kommer i tillegg.

Alti Forvaltning eier og/eller forvalter 23 kjøpesentre i Norge, fra Lofoten i nord til Mandal i sør. I tillegg forvalter selskapet en rekke andre handels- og kontoreiendommer.