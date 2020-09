Kontorplassene digitaliseres

I kjølvannet av regelverket om sosial distansering har digitale løsninger på arbeidsplassen tatt en mer sentral plass for å opprettholde «business as usual» under coronapandemien.

Men en trygg og tilfredsstillende retur til kontorene har vært mer utfordrende for bedrifter med stor tetthet av ansatte, og nye løsninger tvinger seg frem.

– Vi spådde tidlig at fleksible løsninger for arealbruk kom til å bli den neste store trenden. Det vi ser nå er at bedriftene tvinges til å tenke annerledes og sette i verk nye løsninger mye raskere enn vi forventet for bare et par år siden, sier eiendomsadvokatene Thorvald Nyquist og Christoffer Nicolaisen i Deloitte Advokatfirma til Finansavisen.

Katalysator

Corona fungerer ifølge de to som en katalysator for endringene, og ikke en bremsekloss slik spørsmålet var for bare måneder siden.

Selv har Deloitte pågående en pilot for Mapiq Office Shifts, som lar den enkelte ansatte selv booke kontorplass i forhold til ledig kapasitet – og løsningen kan benyttes til en rekke andre forhold som effektiviserer bruken av lokalene og ansattes hverdag.

En tilsvarende løsning har vært i bruk på Deloittes kontorer i andre land, deriblant The Edge i Amsterdam.

Advokatene trekker også frem at manuelle og arbeidskrevende prosesser i for eksempel Excel erstattes av langt enklere løsninger.

– Det blir langt mer effektivt for alle, og integrerte programvareløsninger på arbeidsplassen vil snart være en del av hverdagen, spår Nicolaisen.

Personvern

Samtidig krever bruk av digitale løsninger på arbeidsplassen et bevisst forhold til både personvernregelverket spesielt og bruk av data generelt.

Men på dette området er dagens leiekontraktsmaler ikke helt oppdaterte. Selv om dette ikke er aktuell tematikk i mange bygg per i dag, vil det ifølge advokatene være det om få år.

– Leiekontrakter som inngås i dag skal gjerne gjelde for ti år, og i noen tilfeller så lenge som 15 eller 20 år, og da er det en klar svakhet om disse forholdene ikke er tenkt på, sier Nyquist.