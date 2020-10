Torgallmenningen 3 i Bergen sentrum gikk til stiv pris

STIVE PRISER: Hui-familien har eid Torgallmenningen 3 i Bergen sentrum i over 30 år, men ble fristet til å selge da de så hva Torgallmenningen 10 gikk før rett før jul.

STIVE PRISER: Hui-familien har eid Torgallmenningen 3 i Bergen sentrum i over 30 år, men ble fristet til å selge da de så hva Torgallmenningen 10 gikk før rett før jul. Foto: Hui Gruppen

– Min far kjøpte bygget for 30 år siden og vel så det, men i fjor var det et annet bygg på Torgallmenningen som fikk en høy pris, så da ble vi interessert i å se om vi kunne frigjøre noen midler, sier Erik Hui, adm. direktør i Hui Gruppen i Bergen.

Den 3.600 kvadratmeter store eiendommen over fem etasjer i Torgallmenningen 3 ligger i hjertet av Bergen sentrum. Kjøperen, West Coast Invest som er eid av Spar Kjøp-familien Eide Knudsen, eier allerede to eiendommer på Torgallmenningen.

Evigvarende er evigvarende Erik Hui om lengden på restaurantens leiekontrakt

– Partene har forhandlet om eiendommen siden i januar, og de ønsker ikke si noe om prising, sier Lars M. Kyte i Kyte Næringsmegling som var megler i salget.

Solgte uten budrunde

Hui valgte å ikke legge eiendommen ut på det åpne markedet, der en lang rekke investorer og tilretteleggere står med dype lommer i jakten på gode eiendommer.

– West Coast-eierne har vært en familievenn i mange år, og vi ønsket å selge til noen vi kjenner.

– Du er trygg på at prisen nå ble den samme som en åpen budrunde ville gitt?

– Vi er temmelig sikre på det. I tillegg fikk vi gode betingelser på restaurantleien, sier han.

Restauranten har fått en evigvarende leiekontrakt, og da snakker man ikke evigvarende i overført betydning, typisk 20–30 år.

– Evigvarende er evigvarende, sier Hui.

– Det er en attraktiv eiendom, og det er bare én eiendom i Bergen som har adresse Torgallmenningen og Strandgaten, sier direktør i West Coast Invest, Ole Kristian Johannessen.

Stiv kvadratmeterpris

Partene vil ikke ut med prisen eller yielden (forholdet mellom leieinntekter og markedsverdi), men Torgallmenningen 10 som ble solgt i desember i fjor, gikk for 90.000 kroner pr. kvadratmeter, hvilket ga en yield på 3,6 prosent. Det var helt på nivå med det de mest attraktive eiendommen i Oslo gikk for.

Etter hva Finansavisen erfarer har prisnivået jekket seg opp enda litt og at kvadratmeterprisen ligger mellom 90.000 og 100.000, hvilket gir en prislapp mellom 325 og 360 millioner kroner.