DNB Markets ser stor oppside i lagermygg

OPPJUSTERT: Self Storage Group blir oppgradert av DNB Markets. Foto: Self Storage Group

DNB Markets oppgraderer Self Storage Group til kjøp fra hold, og oppjusterer kursmålet til 27 kroner pr aksje, fra 25 kroner, ifølge TDN Direkt.

Meglerhuset viser til at den norske økonomien har utviklet seg bedre enn forventet ved starten av pandemien, «som sammen med sterke fundamentale forhold og rekorder i transaksjonsvolumer i boligmarkedet har ført til et økt anslag for belegg og resultat per aksje for Self Storage Group».

DNB Markets venter ingen coronaeffekter for selskapet ved fremleggelsen av tredjekvartalsrapporten, bortsett fra noe reduserte priser som følge av markedskampanjer.

I tredje kvartal venter meglerhuset et driftsresultat på 28 millioner kroner, opp syv prosent på årsbasis.

Aksjen står i skrivende stund på stedet hvil på Oslo Børs til 22,70 kroner.