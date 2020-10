Bente og Geir Skari har satset stort på eiendom på Gjøvik. Nå er ekteparet gode for minst 170 millioner kroner

Bente Skari (48) er mest kjent som vår store langrennsdronning på slutten av 1990-tallet og starten av 2000-tallet, med et drøss av VM- og OL-gull. Også mannen Geir Skari (50) var en meget habil langrennsløper, med deltagelse i fire verdenscuprenn.

Nå er blodsmak i munnen byttet ut med eiendomsinvesteringer, og det har vist seg å være et klokt valg. Ekteparet har bygget opp en eiendomsportefølje på rundt 60.000 kvadratmeter, fordelt på ni kommuner, deriblant Gjøvik, Lunner, Eidsvold, Nannestad, Oslo, Søndre Land og bostedskommunen Nittedal.

– Jeg begynte som læregutt i Merkantilbygg under Pål Gundersen i 2004. Da hadde Bente og jeg nettopp kommet tilbake fra en syv måneders lang reise rundt om kring i verden etter at Bente la opp som langrennsløper. Jeg bestemte meg for at eiendom var noe jeg ville drive med, sier Geir Skari.

– Hva var så forlokkende med eiendom?



– Jeg er passe skolert, kremmer og glad i å skravle med folk. Du må være seriøs overfor banker og partnere, samtidig som du må være passe kommersiell og spille på de sosiale genene med leietagere og håndverkere. En variert arbeidsdag er noe jeg trives med, sier han.

Store på Gjøvik

Eiendomseventyret startet med kjøp av bygårder på Gjøvik for rundt 15 år siden gjennom Mjøsen Eiendom, som er tungt investert i innlandsbyen. Selskapet eies likt mellom ekteparets investeringsselskap Sol Tun og Bente Skaris bror Harald Martinsen.

Nå forvalter Mjøsen Eiendom 12 eiendommer, som samlet gir leieinntekter på rundt 35 millioner kroner. Av dette tilfaller snaut 16 millioner Skari-familien.

– Jeg er født og oppvokst på Toten, så dette markedet kjenner vi godt. Gjøvik er en en stabil by på innlandet med mange joviale og hyggelige mennesker, hvor verden hverken går veldig mye opp eller ned. Her er primærfokuset å drifte fornuftig, holde kostnadene nede og ta vare på leietagerne våre, sier Skari, og fortsetter:

– Kommer man nærmere Oslo er regnearkene mer preget av mulighet for verdistigning. Å kjøpe leilighet i Oslo er vanskelig å regne hjem med renter og avdrag, så her må man satse på prisoppgang. Noen er eksperter i Oslo, mens andre er flinkere lokalt. Vi prøver å være litt begge deler, og har en liten portefølje på 35 leiligheter i Oslo. Det er et annet regneark, for å si det sånn.

GIR GASS: På dagtid råder Geir Skari over titusener av kvadratmeter med eiendom. På kveldstid involverer han seg i lokalidretten i Nittedal. Foto: Iván Kverme

Tresifret formue

Ved utgangen av 2019 hadde investeringsselskapet Sol Tun en balanse på snaut 43 millioner kroner, hvorav egenkapitalen utgjorde 24 millioner kroner. Men de reelle verdiene er vesentlig høyere.

I 2019 hadde Bente Skari en ligningsformue på 118 millioner kroner, mens ektemannen sto oppført med 52,5 millioner kroner.

Det gir en samlet nettoformue på 170,5 millioner kroner. Siden ligningstall ikke gjenspeiler virkelige verdier, er det nærliggende å anta at Skari-familiens formue er betydelig høyere.

Årsaken til at den gamle skidronningen står oppført med en høyere formue enn mannen, kan forklares med at hun sitter på 34 prosent av aksjene i pengemaskinen Finor, som har tjent stort på import av Fischer-ski.

Sol Tun (Mill. kr) 2019 2018 Driftsresultat −0,8 −1,0 Årsresultat 1,1 1,7 Egenkapital 23,9 22,8 Gjeld 19,0 20,8

I løpet av ti år har Odd Martinsen, Bente Skari og Harald Martinsen skuffet inn 250 millioner kroner, og det er blitt utbetalt solide utbytter.

Ingen vekstambisjoner

De fleste eiendomsinvesteringene til Skari-familien gjøres enten sammen med Harald Martinsen eller Pål Gundersen. Det investeres både i næringseiendom, utviklingsprosjekter og leiligheter.

En gjennomgang av hele eiendomsporteføljen til Geir og Bente viser at den ga leieinntekter på 60,6 millioner kroner i fjor. Tar man hensyn til eierandeler, tilfaller i overkant av 26 millioner kroner skiekteparet.

– Har dere planer om å kjøpe mer?

– Vi har ingen vekstambisjoner og jobber med dette fordi det er gøy. Det kan hende vi kjøper mer hvis det passer, men det er ikke et mål i seg selv. Vi pleier å si at de fineste prosjektene kan man sykle til, sier Geir.

Til daglig jobber kona Bente som leder av NIL-klubben, som er et skolefritidstilbud med allidrett for elever i tredje, fjerde, femte og sjette klasse i regi av Nittedal IL.

– Det er nok jeg som styrer eiendomsinvesteringene i familien, og jeg synes dagens arbeidsmengde er passe. Da rekker jeg også å involvere meg i lokalidretten. Med tre aktive unger og flere trener- og lederverv, er det en stor og viktig del av hverdagen, sier han.