Baltic Sea Properties-maktkampen

I artikkelen om maktkampen i Baltic Sea Properties og aksjonær Olav Væhle Hauge som følte seg presset til å selge aksjene i løpet av en helg til et selskap der Baltic-styreleder Bjørn Bjøro også er styreleder, ønsket Bjøro å bli sitert på følgende:

«Olav Væhle Hauge var tidligere fra annet hold kontaktet via mellommann for å selge. I tillegg hadde jeg snakket med ham 7. juli, 3. september og 15. september. Jeg hadde notert hans antydning om at han ville selge etter hvert.»

