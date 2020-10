Norwegian Property kjøper Telenor-bygget

Overtagelsen av bygget på Fornebu vil skje i løpet av desember, etter godkjenning fra konkurransemyndighetene. Brutto eiendomsverdi er avtalt til 5,45 milliarder kroner. Netto kjøpesum blir rundt 5 milliarder kroner, ifølge en melding fra Telenor.

Av børsmeldingen går det frem at kjøpet er viktig strategisk for Norwegian Property , ettersom det innebærer økt satsing på Fornebu. Fremover vil selskapet ha tre satsingsområder: Oslo CBD, Nydalen og Fornebu.

Telenor vil leie

Telenor-bygget har en rekke leietakere med lange leiekontrakter, hvor nettopp Telenor blir den største leietageren. Telenor vil fremover leie deler av bygget og har tegnet en kontrakt på 25 år.

Det vil sikre rundt en tredjedel av inntektene, og run rate pr. 1. januar 2021 er estimert til 335 millioner kroner. Telenor vil bokføre en gevinst på bygget på 1,3 milliarder kroner. Telekomselskapet anslår at kostnader som leietaker vil over tid være lavere enn dagens eierkostnader.

– Vi er glade for avtalen med Norwegian Property og ser frem til å fortsette vår reise i Snarøyveien 30 som leietaker. Vi er trygge på at Norwegian Property vil fortsette å utvikle dette signalbygget og Telenor vil forbli på Fornebu på lang sikt, sier Telenors finansdirektør Tone Hegland Bachke.

Også Tieto Evry og ABB holder til i bygget som ble bygget i 2002. Pr. nå bruker Telenor rundt 40 prosent av bygget.

Vekststrategi

Norwegian Property vil finansiere 65 prosent av kjøpesummen med et ti års bilateralt lån. Norwegian Property vil benytte ubelånt eiendom på Aker Brygge som sikkerhet for trekkfasiliteter i bank, eller i i kombinasjon med obligasjonslån og selskapets kontantbeholdning kan benyttes for restbeløpet, går det frem.

– Dette kjøpet er i tråd med selskapets vekststrategi og vil bidra til langsiktig verdiskaping i årene som kommer. Med kjøpet har vi etablert vårt tredje kontor-cluster i tillegg til Nydalen og Oslo CBD hvor vi allerede eier en betydelig eiendomsmasse, sier Norwegian Property-styremedlem Kathrine Astrup Fredriksen.