Nær doblet resultatet før skatt

Driftsinntektene til det Fredriksen-dominerte selskapet Norwegian property endte på 177 millioner kroner i tredje kvartal, ned fra 185,7 millioner på samme tid året før. Resultatet før skatt endte på 435,7 millioner kroner, opp fra 243,7 millioner kroner i fjorårets tredje kvartal.

Nettoresultatet endte på 342 millioner kroner, opp fra 201 millioner i tredje kvartal 2019.

Eiendomsporteføljen hadde en markedsverdi på 16,78 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal, opp fra 15,53 milliarder ved samme korsvei i fjor.

I løpet av kvartalet tok selskapet over tidligere Veidekke Eiendom, i dag kjent som Nordr Eiendom, og gjennomførte en emisjon på 1,1 milliarder for å finansiere kjøpet.

Tirsdag kveld ble det kjent at selskapet kjøper Telenors hovedkvarter på Fornebu for 5 milliarder kroner. Kjøpet skal finansieres med et tiårig bilateralt lån, samt trekkfasiliteter i bank og selskapets kontantbeholdning. Styret har også fullmakt til å emittere inntil 49,89 millioner nye aksjer i selskapet.

Et obligasjonslån på 1,3 milliarder kroner, med pant i Verkstedhallen på Aker Brygge ble også refinansiert i løpet av sommeren.

Les hele rapporten her.