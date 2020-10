Bonnier-selskapet Fastighetsnytt overtar samtlige aksjer i Estate Media

Bonnier-selskapet Fastighetsnytt overtar samtlige aksjer i norske Estate Media, melder Estate Nyheter.

Estate Media omfatter nyhetsdekning og kommunikasjonstjenester innen eiendomsbransjen, og er dessuten posisjonert i Danmark. Nå skal selskapet inngå i en større nordisk satsing på eiendomsjournalistikk og konferanser.

– Det var egentlig ikke et salg som var målet. Vi undersøkte muligheten for å bli nordiske, og ideen var at jeg skulle selge meg litt ned og bli del av noe større, men det ville ikke Bonnier, sier Trond Valle til Finansavisen.

Estate Media (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter 96,6 34,5 Driftsresultat 15,5 −0,4 Resultat før skatt 15,2 −0,4 Årsresultat 11,7 −0,7

Han er både gründer, daglig leder og hovedaksjonær i Estate Media. Gjennom Valle Media eier han 95 prosent av selskapet, som i fjor fikk et overskudd på 15,2 millioner kroner før skatt. Hovedgeskjeften er å arrangere konferanser for eiendomsbransjen, samt nettavisen EstateNyheter.no.

Trinnvis betaling

Med på kjøpet følger reklame- og designbyrået Blake, som ifjor omsatte for 22 millioner kroner og satt igjen med 1,7 millioner før skatt. Estate Media eier 89,9 prosent, mens daglig leder Henrik Hagelsteen har 10,1 prosent.

Estate Media har sitt utspring i bladet Eiendomsnytt, som Valle etablerte i 2000.

Hva Bonnier betaler for aksjene er ikke offentlig, men deler av beløpet avhenger av fremtidige prestasjoner.

– Jeg får noe av kjøpesummen fremover i tid, så jeg har all interesse av å følge med videre, sier Valle.

Overskudd i kriseår

– Fastighetsnytt er utvilsomt den aktøren som matcher Estate Media best, og for utenlandske investorer fremstår Norden som ett marked, sier Valle til Estate Nyheter.

– Estate Medias strategi har i lang tid vært å satse nordisk, så dette er en stor dag for oss, tilføyer han.



Bonnier er en svensk mediegigant med virksomhet i et titalls europeiske land. I avisporteføljen inngår svenske navn som Dagens Nyheter, Dagens Industri og Expressen samt danske Børsen. I tillegg eier Bonnier halvparten av forlaget Cappelen Damm.

Coronapandemien har truffet konferansemarkedet som et isfjell, men Valle hevder likevel at totalresultatet for Estate Media i Norge og Danmark samt Blake vil bli positivt i år.

– Det har vært et veldig annerledes år, og vi er selvfølgelig ikke kommet unna problemene, men vi kommer til å levere et totalresultat på 10 millioner kroner i år, sier han.