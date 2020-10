Nordr selger til Oslo Kommune for 670 millioner

Nordr er enige med Oslo Kommune om salg av deler av selskapets tomt til 670 millioner kroner. Tomten ligger i Nedre Skøyen Vei 24-26 i Oslo. Nordr skal bruke resten av tomten på boliger, som skal stå klare til salg i 2022.

– Denne avtalen er en viktig avklaring for videre utvikling av prosjektet Nedre Skøyen vei. Den bidrar også til nødvendig skolekapasitet i området som er viktig for transformasjonen av hele Skøyen-området. Vi i Nordr vil fortsette jobben med å skape et godt nabolag med om lag 200 nye boliger på den resterende delen av tomten, sier konsernsjef Baard Schumann i Nordr.