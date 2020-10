Sparebanken Vest selger hovedkontoret

FOR TIDLIG UTE: Trond Mohn og en gruppe investorer solgte 66 prosent av bygget til Sparebanken Vest i fjor.

FOR TIDLIG UTE: Trond Mohn og en gruppe investorer solgte 66 prosent av bygget til Sparebanken Vest i fjor. Foto: Håkon Sæbø

Sparebanken Vest SVEG er i forhandlinger om salg av sitt hovedkontor til KLP, opplyses det i en melding.

Formelt eies bygget av Jonsvollskvartalet AS, som igjen er heleid av banken. Meningen er at KLP skal kjøpe 100 prosent av aksjene i eiendomsselskapet.

Om transaksjonen gjennomføres, vil det fem år gamle bygget prises til 1,62 milliarder kroner.

JONSVOLLSKVARTALET: Bankbygget sto ferdig i 2015 som det største nybygget i Bergen sentrum på svært mange år. Foto: Anders Horntvedt

Sparebanken Vest øyner dermed en gevinst på rundt 250 millioner kroner, etter at banken sikret seg hele bygget så sent som i fjor.

Solgte for tidlig

Frem til april 2019 var det 20.600 kvadratmeter store næringsbygget i Bergen sentrum eid av flere investorer, deriblant Trond Mohn og hans investeringsselskap Meteva. Sammen med flere kompanjonger og sin egen stiftelse eide investoren 66 prosent av Jonsvollskvartalet AS, mens Sparebanken Vest satt med 34 prosent.

Det var i 2013 at Mohn & Co. kjøpte aksjeposten, og da var selgeren Sparebanken Vest Eiendomsforvaltning.

Den gangen ble det ennå uferdige bygget priset til bare 750 millioner kroner, eller «friske 39.000 kroner kvadratmeteren», som Estate Nyheter skrev.

Samme medium anslo i fjor Mohns gevinst til rundt 150 millioner kroner, men i etterpåklokskapens lys burde altså Mohn og gjengen beholdt aksjene litt til.



– Vi eide en tredjedel av bygget før vi kjøpte resten i fjor. Som en konsekvens av kjøpet måtte vi skrive opp verdien av andelen vi allerede hadde med 160 millioner, sier finansdirektør Frank Johannesen til Finansavisen.

FORHANDLER MED KLP: Sparebanken Vest og adm. direktør Jan Erik Kjerpeseth. Foto: Iván Kverme

Dermed ble eiendommen priset til i underkant av 1,4 milliarder kroner for snaue halvannet år siden.

Flytter ikke

«Vi har arbeidet med å finne en profesjonell eiendomsaktør for å eie Jonsvollskvartalet. Ved et salg til KLP får vi en aktør med et langsiktig perspektiv, en betydelig eiendomsportefølje og kompetanse som vil ivareta oss og de øvrige leietagerne på en god måte», sier Sparebanken Vest-sjef Jan Erik Kjerpeseth i meldingen.

Banken viderefører en langsiktig leieavtale gjennom selskapet Jonsvoll Utleie.