Sterkt resultat: Ivar Tollefsens Heimstaden leverte svært gode tall for 3. kvartal.

Sterkt resultat: Ivar Tollefsens Heimstaden leverte svært gode tall for 3. kvartal. Foto: Håkon Sæbø

Ivar Tollefsens Heimstaden AB og datterselskapet Heimstaden Bostad AB leverte onsdag svært gode regnskapstall for 3.kvartal. Leieinntektene har økt med 425 millioner svenske kroner, sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. Med kjøp av leiligheter i Berlin for nesten 9 milliarder kroner befester Heimstaden AB, med Tollefsen som dominerende eier, sin posisjon som et av Europas største utleieselskap.

– Vi er fornøyde med å kunne levere enda et sterkt resultat for Heimstaden. Våre inntekter økte gjennom perioden, og våre bærekraftige og langsiktige investeringer har bidratt til reduserte driftskostnader. I porteføljen står få leiligheter tomme, noe som er et tegn på motstandsdyktighet på boligeiendommer i disse utfordrende tider, sier konsernsjef i Heimstaden Patrik Hall i en børsmelding.

Resultatene fra datterselskapet Heimstaden Bostad AB er konsolidert inn i morselskapet, og her henvises det til altså Heimstaden AB. Ivar Tollefsen eier 86 prosent av Heimstaden AB.

Selskapets portefølje var 30. september 2020 verdsatt til 139 milliarder kroner, tilsvarende om lag 144 milliarder norske kroner ved dagens kurs. Økningen i leieinntekter har bidratt til et godt resultat, men det er særlig økningen i eiendomsverdi på 2,5 milliarder som har veid tyngst. Totalt har Heimstaden kjøpt eiendom for rundt 21,3 milliarder kroner siden januar.

Tollefsen er Norges 8. rikeste, i følge tidsskriftet Kapital, og kontrollerer Heimstaden gjennom selskapet Fredensborg AS. Selskapet ble kjøpt i 2005 fra eiendomsutviklerne Torstein Tvenge og Reiten & Co.

Heimstaden AB (Mill. sek) 3.kv/2020 3kv./2019 Leieinntekter 1.737 1.302 Driftsresultat 1.034 789 Endring i eiendomsverdi 2.536 1.684 Resultat etter skatt 2.363 1.770