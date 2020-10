– Vi opplever sterk etterspørsel etter boliger i alle våre markeder. I markeder med husleiereguleringer, som i Sverige, er det lange ventelister, skriver adm. direktør i Heimstaden Bostad, Patrick Hall.

Selskapet som har Ivar Tollefsen som dominerende eier la i går frem regnskapet for årets tre første kvartaler, og leieinntektene har gjort et kraftig byks fra 3,03 til 5,04 milliarder svenske kroner. Flere enorme oppkjøp har sendt leieinntektene i været, og eiendomsporteføljen har nå en verdi på hele 139 milliarder svenske kroner, og antall boliger har nær doblet seg fra 54.863 ved nyttår til 100.870 ni måneder senere. I tillegg har selskapet 4.515 næringslokaler, og den samlede porteføljen er på snaue 6,9 millioner kvadratmeter.

Tollefsen-eide Heimstaden AB eier 51 prosent av aksjene i Heimstaden Bostad, neste største er Alecta med 41 prosent.

Selskapet skriver at gjeldsgraden er på 43 prosent, og at egenkapitalen er på 71,8 milliarder svenske kroner.

Mesteparten av eiendomsverdiene ligger i Sverige med 45 milliarder svenske kroner. Deretter følger Danmark kloss på med 37 milliarder. I Nederland har selskapet eiendom for 23 milliarder mot 17 milliarder i Norge. Selskapet gjorde et kjempejafs da de gikk inn i Tsjekkia i januar. Her kjøpte de hele 42.584 leiligheter fordelt på 2,6 millioner kvadratmeter. Prislappen var hele 1,3 milliarder euro, tilsvarende 12,8 milliarder kroner etter vekslingskursen da.

Heimstaden Bostad (Mill. SEK) Pr. 3.kv./20 Pr. 3.kv./19 Driftsinntekter 5.044 3.030 Driftsresultat 2.655 1.611 Resultat 6.025 2.904

Venter på avklaring i Berlin

I dag eier selskapet for 3 milliarder i Tyskland etter å ha gjort sitt første kjøp i landet i fjerde kvartal i fjor.

I september kjøpte selskapet leiligheter i Berlin for 830 millioner euro, men hvor mye de faktisk får tak i, er usikkert.

Bakgrunnen er at myndighetene har forkjøpsrett på inntil 60 prosent av porteføljen.

— Vi har en god og løpende dialog med myndighetene, i løpet av de neste ukene blir det avklart om og eventuelt hvordan de benytter seg av forkjøpsretten. Selv om vi gjerne kjøper alle leilighetene, så er det uproblematisk for oss om myndighetene benytter anledningen til å skaffe boliger generelt eller for særskilte formål, sier finansdirektør i Heimstaden Bostad, Arve Regland.

Solid investeringskapasitet

Da selskapet i april kjøpte en portefølje i Nederland på hele 138.900 kvadratmeter for 4,3 milliarder kroner, uttalte Regland at selskapet fortsatt hadde investeringskapasitet på 40-50 milliarder kroner.

– Hvor stor er kapasiteten i dag?

– Vi har ikke et uttalt tall på det nå. Vi har gjort mange investeringer, men har kapasitet for ytterligere vekst. Vi har store likviditetsreserver, lav belåning og er godt posisjonert for å gjøre gode kjøp.