TAR NY EIENDOM: Self Storage Group, her ved adm. direktør Fabian Søbak og finansdirektør Cecilie Brænd Hekneby. Foto: Anders Pedersen-Bjergaard

Self Storage Group har inngått en avtale om å overta en eiendom på adressen Årabrotsvegen 19 på Kvala, like nord for Haugesund sentrum, opplyses det i en melding.

Avtalen verdsetter eiendommen til 9 millioner kroner.

Den har et estimert utleiebart areal på 950 kvadratmeter, men også utviklingspotensial, opplyses det.

Meldingen om overtagelsen kommer samme dag som Self Storage Group la frem tall for tredje kvartal og kom med klare vekstambisjoner for det kommende året.

Self Storage Group anslår at den nye eiendommen åpner i løpet av andre kvartal 2021, under merkenavnet OK Minilager.

Selskapet opplyser at eiendommen blir deres tredje selveide fasilitet i regionen. Den nye transaksjonen må imidlertid sluttføres først, noe som ventes å skje i løpet av fjerde kvartal i år.

Nylig skaffet selskapet seg en ny eiendom i Sandefjord.