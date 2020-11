AF Gruppen kjøper tomt til 118 mill.

AF Gruppen har inngått avtale med Justis- og beredskapsdepartementet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om å kjøpe 50 prosent av eiendommen i Trondheimsveien 529.

Til nå har den 17,4 mål store eiendommen på Grorud blitt benyttet av Oslo og Akershus sivilforsvarsdistrikt.

Nå legges planene for et helhetlig område med opp mot 300 boliger, torg og grøntområder. Tomten er avsatt til boliger i gjeldende kommuneplan og må reguleres før den kan utvikles videre.

Avtalt pris for eiendommen er 118 millioner kroner.

Kontraktsignering forventes gjennomført innen fjerde kvartal 2020 og selve transaksjonen i første kvartal neste år.

– Vi er fornøyde med å realisere nok et tomtekjøp i et område der vi ser et stort utviklingspotensial. Tomten har en attraktiv beliggenhet i et prioritert vekstområde i Oslo, sier Ida Aall Gram, konserndirektør Eiendom og HR/Kommunikasjon i AF Gruppen.

Eiendommen kjøpes sammen med BORI Utbygging AS som vil eie den resterende halvparten.