Thons kjøpesentre holder stand

GRAND OLD MAN: Olav Thon (97) fronter fremdeles selskapet selv om det meste av eierskapet formelt er overført til en stiftelse i hans navn. Foto: Iván Kverme

Den børsnoterte delen av Thon-imperiet, Olav Thon Eiendomsselskap , er i hovedsak et kjøpesenterselskap med handelsmaskiner som Sandvika Storsenter, Strømmen Storsenter og Storo Storsenter i sin omfattende portefølje.

Denne delen av detaljhandelen har ikke fått lide like hardt som mange andre under pandemien, og selskapet fikk et resultat i tredje kvartal på 566 millioner kroner etter skatt. Det er på kronen (eller rettere sagt millionen) likt som i tilsvarende kvartal i fjor.

Olav Thon Eiendomsselskap (Mill. kr) 3. kv./20 3. kv./19 Leieinntekter 753 751 Driftsresultat 824 951 Resultat før skatt 711 741 Resultat etter skatt 566 566

Også leieinntektene endte tilnærmet uforandret, med en økning fra 751 til 753 millioner kroner (brutto).

Ifølge kvartalsrapporten var omsetningen i kjøpesenterporteføljen som eies av konsernet opp hele 13 prosent, til 13,8 milliarder kroner.

Verdifall gjennom 2020

Eiendomsporteføljen ble oppskrevet med 130 millioner kroner i kvartalet, mot 325 millioner for ett år siden. Dermed ble eiendommene vurdert å ha en totalverdi på 52,7 milliarder ved utgangen av oktober.

Likevel er avkastningskravet (yielden) skrudd opp gjennom året. Mens porteføljen nå vurderes til et snittkrav på 5,31 prosent, var yielden anslått til 5,13 prosent ved utgangen av oktober i fjor. Da fikk porteføljen en prislapp på 53,7 milliarder kroner.

Kjøpesentrene er vurdert til 5,59 prosent (opp fra 5,36), mens øvrige næringseiendommer er vurdert til 4,52 prosent (opp fra 4,47 prosent).

Handelseiendommene står for 78 prosent av leieinntektene i selskapet.

Styrets kommentarer om fremtidsutsiktene er lite egnet til å få noen til å sette kaffen i halsen:

«Norsk økonomi er fortsatt inne i en dyp lavkonjunktur forårsaket av coronapandemien, men myndighetstiltak og gjenåpningen av samfunnet har bidratt til økt aktivitet i norsk økonomi.»

Og:

«Etter gjenåpningen av Norge, har økt coronasmitte den senere tid medført nye strenge smittevernstiltak både i Norge og i utlandet. Som følge av dette er det betydelig usikkerhet om utviklingen fremover.»