Sluker resten av kjøpesenter

Olav Thon Eiendomsselskap kjøper resten av kjøpesenteret AMFI Larvik, opplyses det i en melding.

Fra før var Olav Thon-selskapets eierandel i senteret 50 prosent. Den andre halvparten var eid av Larvik Center Holding.

Nå blir senteret, med rundt 30 butikker, vinmonopol, frisør og optiker og en omsetning i fjor på rundt 300 millioner kroner, et heleid senter i Olav Thon Eiendomsselskaps portefølje.

– Vi har nå kjøpt hele senteret og det tilhørende næringslokalet i Triadebygget. Vi synes AMFI Larvik har en spennende plassering i byen og gleder oss til å ta fatt på jobben med å videreutvikle eiendommene som en del av Larvik sentrum, sier visekonsernsjef Ole-Christian Hallerud i Olav Thon Eiendomsselskap i meldingen.

– Tiden er inne

Selger, ved daglig leder Herleif Bergh-Nilsen, sier tiden nå er inne for at Olav Thon Gruppen fører senteret videre som et heleid senter. Larvik Center Holding tok i sin tid initiativet til utbyggingen for 12 år siden.

Det er selskapet Bryggerikvartalet som nå skifter hender. Bryggerikvartalet eier 50 prosent av AMFI Larvik og Triadebygget. Sistnevnte består av kontorlokaler og handelslokaler.

Kontrakten har effekt fra i dag, 19. november.