Salgsflopp for Trump

FOR MYE: Trump-organisasjonen krever at potensielle nye eiere beholder Trump-navnet på hotellet. Her president Donald Trump fra en tale i Det hvite hus tidligere i måneden. Foto: Bloomberg

Trump-organisasjonen startet i fjor høst å sondere markedet etter potensielle kjøpere for hotellet i den amerikanske hovedstaden. De håpet på pris rundt 500 millioner dollar, over 4,5 milliarder kroner, skriver CNBC.

Ifølge kilder som har vært kjent med forhandlingene sier at ingen av budene kom i nærheten av 500 millioner dollar, og flere av budene skal ha vært på under 250 millioner dollar.

– Vi har hatt tilbud nord på $ 350 millioner, noe som ville ha vært den dyreste prisen som noensinne er betalt for et hotell i Washington D.C., og vi har avvist tilbudene i sin helhet. Trump International Hotel, Washington D.C. er et av de fineste hotellene i landet, sier en talsperson for Trump-organisasjonen.

Hotell for lobbyister

Hotellet åpnet i oktober 2016, og ble raskt et knutepunkt under Trumps presidentperiode for både lobbyister, selskaper og politikere som ville komme på godsiden med presidenten. Siden Trump flyttet inn i Det hvite hus, har Det republikanske partiet brukt nærmere 3 millioner dollar på forskjellige arrangementer på hotellet. I 2019 hadde hotellet en omsetning på 40,5 millioner dollar.

På grunn av pandemien har hotelldriften begynt å merke presset, og usikkerheten vil bare vokse når Trump flytter ut av Pennsylvania Avenue. Hotellet sitter på et lån på 100 millioner dollar hos Deutsche Bank, og det kan være Trump-organisasjonen må spytte inn penger i driften hvis effektene av pandemien blir langvarige.

Krevde at kjøper behold Trump-navnet

Men selv om økonomien skulle hente seg inn igjen, vil salget fortsatt tynges av et par ting.

Det første er at Trump-organisasjonen ikke eier tomten. Eiendommen er kjent som Old Post Office Pavilion, og leies ut av General Services Administration. Trump vant rettighetene til tomten da han i 2011 bød 3 millioner dollar, inflasjonsjustert, i årlig leie i 6o år – noe som var langt over konkurrende bud på den tiden. I ettertid har Trump innrømmet at han betaler for mye for det gamle postkontoret.

Ifølge hotelleiere CNBC har vært i kontakt med, gjør husleien på 3 millioner dollar i året det vanskelig for enhver fremtidig eier å tjene penger. De mener at gitt de leiebetingelsene som er i dag, vil budene for å kjøpe hotellet i dag være på mellom 150 og 175 millioner dollar – mindre enn de 200 millioner dollarene Trump-organisasjonen brukte på å gjøre hotellet i stand til åpningen i 2016.

Det andre som kan ha skapt problemer for hotellsalget, er at Trump-organisasjonen skal ha krevd at hotellet behold Trump-navnet. Det vil være med på å heve Trump-navnet, men kan være problematisk for potensielle kjøpere.