Entra godtar ikke SBB-tilbudet – melder om annen kjøper

Entra har nå børsmeldt at styret, etter samhandling med rådgiverne, anbefaler aksjonærene å ikke akseptere budet på 165 kroner per aksje.

Selskapet skriver også at styret har nok en ikke-bundet interessent som kan komme med bud på aksjene. Hvem dette er går børsmeldingen ikke inn på.

Aksjonærene anbefales å avstå fra å gjøre noe med sin eksponering i selskapet som kan være fordømmende for deres interesser, heter det i børsmeldingen.

Selskapet anbefaler spesielt om at dersom én aktør får akkumulere en mengde aksjer, kan det får konsekvenser for å maksimere verdien av Entra-aksjene for gjenstående aksjonærer.

Tilbud fra SBB

Styret i Entra har mottatt interesse fra den svenske eiendomsgiganten SBB om et oppkjøp av samtlige aksjer i selskapet.

SBB byr 165 kroner per aksje for selskapet, hvilket priser selskapet til rundt 30 milliarder kroner. 115,50 kroner per aksje vil leveres som kontantvederlag, totalt 21 milliarder kroner, og resten i B-aksjer i SBB på Stockholm-børsen.

Det representerer en premie på 26,3 prosent av Entra-aksjens tre måneders vektede snittpris på Oslo Børs.

– Jeg har stor respekt for styret i selskapet og det er derfor vi har tilnærmet oss dem, og vi mener det er fair å gi et bud til alle aksjonærer. Entra har en bred aksjonærbase og vi har ikke engasjert oss med noen av aksjonærene, sier Ilija Batljan, konsernsjef i SBB, under presentasjonen av budet på Entra tirsdag.

– Vi ønsker å ha Entra med oss når vi nå bygger et ledende europeisk eiendomsselskap med utgangspunkt i Norden, sier Batljan.

– Vi har identifisert en rekke mulige synergier, både finansielle og operasjonelle, som vil komme alle aksjonærer og andre interessenter til gode.

Synergier

SBB har identifisert rundt 260 millioner svenske kroner i run-rate-synergier før skatt, som reflekterer en unik mulighet for verdiskaping for begge aksjonærbaser, fremgår det.

Rundt 60 millioner svenske kroner i årlige synergier er ventet drevet av effektiviseringer, optimaliseringer av virksomheten og en aktiv ledelse, mens det forventes synergier på 200 millioner svenske kroner årlig i finansieringssynergier gjennom optimalisering av den samlede enhets kapitalstruktur.

Forutsatt 100 prosent aksept av tilbudet, vil eksisterende SBB-aksjonærer ha rundt 83,5 prosent av det samlede selskapets totale aksjer, og Entra-aksjonærer vil ha cirka 16,5 prosent.

– Vår filosofi er at leietagerne skal slippe å binde opp kapital i form av bygg, betong og stål, slik at de i stedet kan investere i dyktige medarbeidere som utvikler og leverer tjenester og løsninger til sine kunder og beboere, sier Batljan.

– Vår rolle er å tiltrekke kapital til konkurransedyktige betingelser fra internasjonale investorer.

Aksjen skjøt i været til morgenen i dag, og er i skrivende stund opp 11,8 prosent til 160,70 kroner. Etter børspausen ble hevet var det lite endring i kursen. Det priser selskapet til 29,3 milliarder kroner. Toppnoteringen fra februar 2020 var på 165,20 kroner.

SBB-aksjen faller rundt 1,7 prosent i Stockholm etter at handelen i aksjen er startet igjen.