DNB Markets og Pareto Securities høyner kursmålet på Entra

DNB Markets og Pareto Securities høyner ifølge analyser kursmålet på Entra til henholdsvis 175 og 170 kroner pr. aksje, skriver TDN Direkt.

Pareto oppgraderer til hold, mens DNB gjentar kjøp.

Pareto skriver ifølge nyhetsbyrået at det er vanskelig å argumentere for virkelig verdi av egenkapital uten å bli for spekulativ om kapitalkostnaden til potensielle erververe eller materialiseringen av et forslag. Dermed endres anbefalingen til hold.

DNB Markets oppjusterer kursmålet, i tråd med budet, heter det i analysen.

Tirsdag gikk det frem at svenske Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) ville gi 165 kroner pr. Entra-aksje, som priser selskapet til nærmere 30 milliarder kroner.

Entra-styret har anbefalt aksjonærene om å ikke godta tilbudet og aksjen steg 19,69 prosent til 172 kroner på Oslo Børs tirsdag.