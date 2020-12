NYTT BUD: Sonja Horn, konsernsjef i Entra, må ta stilling til et nytt bud fra Castellum.

Det brygger opp til budrunde om å overta eiendomsgigant Entra. Nå kommer svenske Castellum med bud som overgår SBBs tidligere bud med 1 milliard.

Entra avslo tilbudet i går.

Castellum legger nå inn et nytt bud på Entra i en kombinasjon av aksjer og kontanter, verdt 170,86 kroner per aksje. Kontantdelen vil utgjøre 25,68 kroner per aksje.

Det fremgår av en melding fra Castellum torsdag.

Styret i Entra vil, med assistanse fra sine rådgivere, nøye vurdere et bud fra Castellum, inkludert de finansielle vilkårene, og komme med en annonsering ved et senere tidspunkt.

«Styret merker seg at Castellum har kjøpt 8,24 prosent av aksjene i selskapet fra Nærings- og fiskeridepartementet og den kunngjorte intensjonen om å fremsette et frivillig aksjebytte og kontanttilbud på selskapets aksjer», heter det i meldingen.

SBB kjenner seg trygge på sitt budforslag på Entra ettersom deres kontantandel er høyere enn forslaget fra Castellum, ifølge konsernsjef Ilija Batljan.

Han mener det er overraskende at den norske staten «hadde såpass hastverk» med å selge sine aksjer til Castellum.

Kjøpt av staten

Castellum har allerede kjøpt 15 millioner aksjer i selskapet fra Nærings- og fiskeridepartementet, som representerer Statens eierskap i Entra. Aksjene ble solgt for 169 kroner per aksje.

Det tilsvarer en kjøpesum på 2,5 milliarder kroner og Castellum har dermed sikret seg 8,24 prosent av eierandelen av Entra.

– Regjeringen har lenge vært tydelig på at staten ikke er en langsiktig eier av Entra. Aksjen har hatt en god verdiutvikling siden børsnoteringen i 2014, og jeg er veldig fornøyd med salget, sier næringsminister Iselin Nybø i en pressemelding.

Bransjeledende

Som et hovedscenario vil Castellum tilby 13 nye Castellum-aksjer for hver 20 aksjer i Entra, i tillegg til kontantoppgjøret. Oppkjøpet vil bestå av opp til 4,3 milliarder kroner i kontantvederlag og opp til nesten 110 millioner nyemitterte aksjer i Castellum.



– Jeg er overbevist om at et samarbeid mellom Castellum og Entra skaper et unikt selskap som vil være bransjeledende i Norden på mange områder. De vil sikre en ledende posisjon i det europeiske markedet og vil komme aksjonærene til gode, sier Henrik Saxborn, adm. direktør i Castellum.

Akseptfristen er satt til 20 dager, men kan endres av Castellum.