Svensk krig om norske Entra

– Dette er tilbudet til Entra og det er det, sier adm. direktør i Castellum, Henrik Saxborn, på en pressekonferanse onsdag formiddag.

VIL HA EKTESKAP: Henrik Saxborn, adm. direktør i Castellum sier budet på Entra er det eneste, men håper likevel på ekteskap. Foto: Castellum

En svensk krig om Entra er i gang. De svenske eiendomselskapene SBB og Castellum er begge meget interessert i få kloa i det norske eiendomsselskapet.

Castellum verdsetter Entra til 31 milliarder kroner med sitt bud på 170,86 kroner pr. aksje. Kontantdelen vil utgjøre 25,68 kroner pr. aksje. Budet kom dagen etter at SBB tilbudte 165 kroner pr. aksje. Her vil 115,50 kroner pr. aksje leveres som kontantvederlag.

SBB har riktignok ikke formelt levert inn budet sitt på Entra.

– Vi ligger over i pris og vi tilbyr en av Europas mest likvide aksjer, sier Saxborn til Finansavisen.

– SBB mener de har det beste budet og viser blant annet til at de tilbyr langt mer i kontanter?

– Jeg vil ikke kommentere SBBs bud, sier Saxborn i Castellum.

Eneste bud

– Du sier at dette er det Entra får, og det er det. Hva legger du i det?

– Det er dette budet som er ute på markedet. Det er attraktivt og skaper en stabil plattform for fremtiden. Vil man noe annet, eller at det ikke skal skje, da får man velge noe annet.

– Så dere avviser en budkrig?

– Vi har dette budet, og om noen vil krige med oss, så er det opp til dem, sier Saxborn.

– Har dere mer å komme med?

– Vi har dette budet. Det er det jeg vil si.

– Vi har det beste budet

SBB hevder det ikke er aktuelt å høyne budet, noe de begrunner med at deres bud skal være det beste, blant annet fordi kontantvederlaget er vesentlig høyere enn i Castellums bud.

TROR PÅ EGET BUD: Ilija Batljan, adm. direktør i SBB Norden. Foto: Eivind Yggeseth

– Vi har sett hva Castellum har lagt frem, og mener vi har det mest attraktive tilbudet. Det tror vi ganske sikkert aksjonærene også vil se, når de får studert dette nærmere, sier adm. direktør og gründer i SBB, Ilija Batljan.

– Hvorfor er deres bud bedre enn Castellums?

– Det er to viktige forskjeller. Det ene er cash-elementet, som er 4,5 ganger høyere i vårt tilbud. Det andre er potensialet vi mener finnes i SBB-aksjen. Vi kan vise til en flott historie i så måte.

– Styret i Entra anbefaler ikke deres bud, hva tenker dere om det?

– Styret har ikke anbefalt Castellums forslag heller. Nå får vi se hva de vil si når de får sett nærmere på tilbudene. Vi regner med de vil ha alle sine aksjonærer i tankene når de skal ta stilling til dette, sier Batljan.

Ekteskap

Under pressekonferansen til Castellum ble ordet «ekteskap» nevnt et titalls ganger, og adm. direkør Henrik Saxborn vil ikke kalle det et kjøp, men et samarbeid. Det har de forsøkt før.

– Entra er den beste aktøren som deler våre visjoner i Norden. Vi har diskutert samarbeid før, men ikke kommet så langt. Men ambisjonen finnes der, og nå har vi mulighet til et bryllup, et ekteskap som vil kunne skape utrolige synergier. Da kan jeg ikke gjøre annet enn å fri, sier Saxborn.

– Entra sier selv de klarer seg fint som et uavhengig selskap, det kan bli vanskelig å få kjøpt?

– Dette er ikke et spørsmål om de vil klare seg selv, men vi mener vi tilbyr noe som blir sterkere enn både Entra alene, og oss alene.

Entra Eiendomsselskap med hovedkontor i Oslo.

Adm. direktør er Sonja Horn.

Grunnlagt i 2000 etter at Statsbygg skilte ut sin kontorbyggvirksomhet.

Fikk sin nåværende selskapsform at Nærings- og fiskeridepartementet solgte seg ned og selskapet ble børsnotert høsten 2014.

Den største aksjonæren er Folketrygdfondet med 11,76 prosent av aksjene. Nærings- og fiskeridepartementet solgte sine 8,24 prosent til Castellum 26. november 2020.

Omtrent 60 prosent av leieinntektene er fra offentlig sektor.

Kjøpte statens andel

Castellum har allerede fått gjennomført det som må sees som et strategisk kjøp av statens eierandel på 8,24 prosent. Nærings- og fiskeridepartementet har solgt sine 15 millioner aksjer til 169 kroner stykket. Blir salget av Entra gjennomført, kan staten vente seg ytterligere kompensasjon.

– Tror du det blir lettere å få kjøpt Entra når dere har fått denne andelen?

– Jeg tror det er et kvalitetsstempel. Vi har satt en pris som er attraktiv. Den norske stat har godkjent oss, og det er naturligvis en viktig del i dette, sier Saxborn.

– Dere var i en prosess med Entra i går, men trakk dere fra denne. Hva gjør at dere nå plutselig legger inn ett bud?

– Dette er et sterkt ønske fra aksjonærene, og når vi i natt fikk den norske stats andel, så styrket det avgjørelsen.

– Spesielt kjøp

SBB-sjef Ilija Batljan vil ikke utdype hva han mener om konkurrentens trekk, annet enn at det er «spesielt».

– Hva tenker du om Castellums kjøp av statens aksjer? En konkurransefordel?

– Kanskje litt spesielt, men enhver aksjonær kan gjøre som de vil, sier Batljan.

Odin Eiendom har 5,5 prosent av kapitalen sin investert i Entra, og Odin-forvalter Nils Hast tror Castellum ligger best an som kjøper.

– Castellum er kanskje likest Entra slik selskapet er i dag. Men for oss er dette spørsmål om hvem som betaler mest, det er det beste for våre andelseiere.

Men statens salg kan bety noe, sier forvalteren.

– Det at styret ikke vil anbefale et slikt bud, og at staten har solgt sine aksjer til Castellum, oppfatter jeg som at man har en preferanse for Castellum, fremfor SBB som eier, sier Hast.