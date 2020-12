Tar kontrollen i Lillestrøm

SER UTVIKLINGSPOTENSIAL: Self Storage Group, her ved adm. direktør Fabian Søbak og finansdirektør Cecilie Brænd Hekneby.

SER UTVIKLINGSPOTENSIAL: Self Storage Group, her ved adm. direktør Fabian Søbak og finansdirektør Cecilie Brænd Hekneby. Foto: Kaare Martin Granerud

Minilagerselskapet Self Storage Group har nylig varslet at veksttakten skal økes. Nå har selskapet sikret seg en ny eiendom i Lillestrøm, i Svelleveien 23.

Eiendommen verdsettes til 7,7 millioner kroner med transaksjonen.

Fra før er Self Storage Group etablert på eiendommen gjennom et leieforhold for OK Minilager-virksomheten.

Nåværende utleiebart areal på eiendommen er på 930 kvadratmeter, men Self Storage Group ser potensial for utvikling.

Leid i åtte år

– Eiendommen ligger sentralt i Lillestrøm, med enkel adgang fra hovedveier. OK Minilager har leid eiendommen siden 2012. Med denne overtagelsen konverterer vi en lønnsom leieavtale med stabilt belegg til en selveid fasilitet, sier Self Storage-sjef Fabian Søbak i en børsmelding.

– Denne investeringen er i tråd med vår strategi om å utvide porteføljen med selveide eiendommer i utvalgte markeder, tilføyer Søbak.

Self Storage Group venter at Lillestrøm-transaksjonen vil bli sluttført innen nyttår.

Nylig la selskapet 26 millioner på bordet for en større eiendom i København.