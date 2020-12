Snudde knusende underskudd

Baltic Sea PropertiesBALT-ME leverte tre gode første kvartal i 2020. Bunnlinjen økte fra et tap på 20,1 millioner kroner i fjor til 14,7 millioner i overskudd i år.

– Til tross for pandemien har 2020 så langt vært et usedvanlig fremgangsrikt år for Baltic Sea Properties, og jeg mener vi har et godt fundament for det som skal bli en givende jobb fremover, sier Lars Christian Berger, adm. direktør i Baltic Sea Properties, i kvartalsrapporten.

Kvartalsrapporten viser ikke eksplisitt tallene for tredje kvartal.

Eierkostnader ble kuttet til minus 6,1 millioner mot 7,1 millioner i fjor. Det, sammen med økte leieinntekter, sørget for en omsetning på 39,5 millioner – opp fra 34 millioner i fjor.

Driftsresultatet økte fra minus 2 millioner i fjor til 30,4 millioner i år. Det skyldes at nedskrivninger av eiendom på 13,8 millioner kroner i fjor ble snudd til 12,7 millioner i oppskrivning i år.

Det snudde også tapet på bunnlinjen på 20,1 millioner i fjor til et overskudd på 14,7 millioner kroner i år.

Selskapet skriver i kvartalsrapporten at fokuset fremover først og fremst angår videre foredling av porteføljen.

«Vi har fremdeles en del utfordringer med den eldre bygningsmassen, hvor vi fortsetter å søke etter gode og langsiktige løsninger. Det vurderes samtidig kontinuerlig salg av en eller flere av disse eiendommene for å fokusere mer på nye prosjekter og den nyere delen av porteføljen som vi anser som svært god», skriver selskapet i kvartalsrapporten.