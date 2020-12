Folketrygdfondet støtter ingen Entra-bud

GRUNDIG VURDERING: Direktør for aksjer i Folketrygdfondet, Nils Bastiansen, støtter ingen av Entra-budene.

Folketrygdfondet har vurdert begge budene på Entra grundig, men støtter ingen av dem, opplyser fondets aksjedirektør Nils Bastiansen i en e-post til TDN Direkt.

– Vi mener at Entra har et betydelig potensial for verdiskapning og attraktive prosjekter og eiendommer i Norge som ikke er fullt ut reflektert i budene. Som største eier vil Folketrygdfondet jobbe videre med å realisere selskapets fulle verdiskapningspotensial gjennom vår eierskapsutøvelse, skriver han.

Folketrygdfondet sitter på 11,76 prosent av aksjene i Entra .

Anslår synergier

Tidligere i dag ble det kjent at den ene budgiveren, Castellum, har oppdatert sine beregninger av hvilke synergier en sammenslåing vil utløse. Castellum hadde tidligere kommunisert en forventning om kostnadssynergier på 150 millioner svenske kroner, men ser nå også like store finansielle synergier – altså 300 millioner svenske kroner totalt.

Oppdateringen kom etter en rapport fra Moody’s som konkluderer med at kombinasjonen av de to selskapene vil være kredittpositiv. og utgjør «betydelige, langsiktige fordeler».

Samtidig har den andre budgiveren, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) signert en konfidensialitetsavtale (NDA) med Entra , og iverksatt en due diligence.